Majul se preguntó si la situación de Adorni "no es insostenible" y deslizó que le mintió a Milei y Karina

Luis Majul cambió nuevamente su postura en relación a la crisis política que despertó la sospecha de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y se preguntó si la situación del jefe de Gabinete ya no se puede sostener, luego de haberle dado lugar al funcionario en su programa para que desmienta sin pruebas las acusaciones en su contra. Además, deslizó que podría haberle mentido al presidente Javier Milei y su hermana Karina sobre su patrimonio.

"Yo me estoy preguntando a esta altura si la situación de Adorni, sobre todo por el impacto que tiene en el Gobierno, en el Presidente y en el país en general ya -me lo estoy preguntando, no lo estoy diciendo-, no es insostenible", soltó Majul al aire de El Observador. "Yo no recomiendo la renuncia de nadie, no la pido. Me estoy preguntando si no es insostenible", relativizó, para no colocarse en un perfil francamente opositor.

El cuestionamiento del periodista oficialista se dio un día después de que el contratista Matías Tabar revelara que Adorni le había pagado US$ 245.000 en efectivo por los lujosos arreglos en su casa del country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, esa que compró por US$ 120.000 y que estuvo en obra durante 10 meses en los que alquiló otra propiedad en el mismo lugar, a un costo aproximado de US$ 1.300.

En ese sentido, Majul se preguntó si en la última entrevista que le brindó en LN+ el funcionario le dijo "toda la verdad" o le mintió, algo que consideró "un detalle porque del otro lado" estaba su audiencia mientras él le hizo "preguntas básicas sobre su patrimonio". Aunque aclaró que más grave sería que le haya mentido "también al presidente y a Karina Milei, diciéndoles que tenía todos los papeles en orden".

Así es la pileta con cascada que realizó Adorni en su mansión

El conductor instaló la duda acerca de que posiblemente no haya dicho "toda la verdad", segundos después de preguntarse si su situación no era insostenible. Además remarcó que Tobar "le entregó al fiscal Gerardo Pollicita no solo una planilla con cada uno de los gastos detallados, sino su celular abierto, para que la Justicia revise los chats entre él y Adorni y su esposa" Bettina Angeletti.

Mientras la investigación en su contra suma pruebas y testimonios, Adorni reapareció este lunes en conferencia de prensa tras más de cuarenta días sin contacto directo con periodistas. Lejos de aclarar las sospechas, eligió refugiarse en respuestas evasivas. "Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la justicia", sostuvo el vocero.