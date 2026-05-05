"Estamos viviendo un momento terrible": Fabián Vena criticó al Gobierno por la crisis en discapacidad

El duro momento que atraviesan quienes padecen alguna discapacidad en la Argentina a partir de las políticas de recorte del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), fue relatado desde la experiencia propia por el actor Fabián Vena, quien tiene junto a su ex pareja Inés Estévez a Vida y Cielo, dos niñas con distintas condiciones. Además de cuestionar la situación actual, reivindicó la militancia de su colega Valentina Bassi, también madre y referente de familiares en la misma situación que ellos.

"Estamos viviendo un momento terrible", reconoció Vena, tras hablar y contar sobre el día a día de sus hijas y en relación a "lo que está sucediendo hoy con el tema de discapacidad". El actor reflexionó sobre la dificultad de pensar el futuro y en el hecho de cómo se recordará el presente actual dentro de algunos años.

"¿Cómo vamos a explicar este momento?", se preguntó. "Sobre todo porque si vos ves a un grupo de niños y hay un chico con discapacidad, todos esos niños lo cuidan. Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de comportarnos, es inmediatamente empática", analizó Vena, con una comparación para graficar lo antinatural de las medidas de ajuste en el sector.

"Por suerte la sigo a Valentina Bassi. Que me lo explica todo de una manera realmente comprometida. Lo amorosa, lo perfecta que es a la hora de explicar, me da tranquilidad de saber que hay alguien que nos está representando muy bien", elogió el actor, tras criticar la actual situación de la discapacidad en la Argentina.

Fabián Vena, Paula Morales y su familia.

Antes de eso, Vena habló de sus dos hijas. "Vida tiene un retraso madurativo más que nada emocional. Salió del hogar de tenencia a los dos años y pico", señaló. "Cielito sí ya tiene problemas más de índole de daño cerebral", sumó enseguida. "Nosotros felices con Inés de poder adoptarlas, sabiendo que son chicas que con el amor empiezan también a evolucionar", confesó.

"Mis nenas son absolutamente admirables en todo sentido", aseguró Vena. "Sobre todo porque tienen un sentido de evolución y crecimiento que uno, con todas las barreras que uno tiene y con todas las cosas que no puede superar y cree que no va a superar en esta vida... son un gran ejemplo", reflexionó.