Quién es la licenciada hot que le robó el corazón a Marcelo Tinelli: el rol secreto de Pampita

El amor romántico entre los ricos y famosos parece durar lo que duran dos hielos en un whisky on the rocks y esto no es simple palabrerío... se comprueba con el amor que vuelve a tocar la puerta del corazón de Marcelo Tinelli.

Después de semanas de especulaciones, el conductor más querido -y odiado- de la televisión argentina decidió confirmar su relación con Rossana Almeyda, una espectacular empresaria y ex modelo que logró enamorarlo y separarlo definitivamente de su ex, Milett Figueroa con quien tuvo una intrincada, problemática y mediática relación.

Ahora, todas las miradas apuntan a Rossana, nacida en Santa Fe que es mucho más que una cara bonita: estudió y se recibió de Licenciada en Ciencias Políticas y ya tiene varios posgrados en su haber. Según cuentan, es una mujer multifacética vivió durante años en Miami, donde desarrolló parte de su carrera profesional, y es madre de un hijo, lo que parece haber conectado con el lado más íntimo de Marcelo.

Pero, ¿cómo se cruzaron sus caminos? Aquí entra en escena Pampita, la cupido entre los dos tortolitos. Amiga cercana de Rossana y con una relación inmejorable con Tinelli, fue ella quien habría jugado un papel clave para que esta historia de amor comenzara a escribirse, discreta pero efectivamente.

Pero nada en la vida real existe en la vida de los famosos si no se comparte en redes sociales donde los seguidores de "el cuervo" Tinelli fueron testigos del inicio oficial del romance: Marcelo compartió con sus millones de seguidores una serie de historias que mostraron una jornada especial junto a Rossana.

Desde un asado entre amigos hasta una cena íntima compartida en redes sociales. Entre risas, corazoncitos y brindis, quedó claro que ya no se esconden.

La cena entre Marcelo y Rossana

Rossana es amante de los deportes acuáticos, los caballos y los animales, su cuenta de Instagram refleja una vida llena de aventuras al aire libre y momentos espectaculares por las ciudades más hermosas del mundo.

Aunque es pronto para saber qué les depara el futuro con la vorágine y la velocidad de la vida de los ricos y famosos, lo cierto es que Marcelo Tinelli parece haber encontrado en Rossana Almeyda a una compañera que lo inspira tanto en lo personal como en lo profesional.