La ex "hermana" de Pamela Pombo prendió el ventilador tras su denuncia por violencia: "Las vueltas de la vida"

A raíz de la denuncia por violencia de género que realizó Pamela Pombo contra su ex pareja, el ex rugbier Patricio Albacete, volvió a quedar en el centro de la escena un conflicto del pasado que parecía cerrado: su ruptura con Johanna Villafañe, con quien supo formar el mediático dúo de "Las hermanas Pombo".

Durante años, ambas se mostraron como inseparables: compartían trabajo, proyectos y hasta una casa, construyendo una relación casi familiar frente al público. Sin embargo, ese vínculo terminó de manera abrupta y conflictiva, y ahora resurgió en medio del delicado momento personal que atraviesa Pombo.

Pamela Pombo y Johanna Villafañe supieron ser el dúo mediático de "Las hermanas Pombo"

Fue en el programa La Mañana con Moria donde Villafañe decidió explicar públicamente su postura, luego de que sus comentarios en redes sociales generaran fuerte repercusión. Con completa sinceridad dejó en claro que su reacción frente a la denuncia no fue casual, sino que está atravesada por experiencias propias.

"Primero sentí dolor y angustia, porque no le deseo esta situación a nadie. Pero también me removió recuerdos muy profundos, memorias que estaban ahí, latentes. Desde el impulso, me salió decirle: ' Mirá qué loco, Pame, las vueltas de la vida, que hoy vos estás en esa situación '", relató,

Johanna Villafañe sin filtros contra Pamela Pombo

" Yo lo viví y ella no me apoyó ", expresó con contundencia, al recordar los episodios de violencia de género que aseguró haber sufrido en el pasado. Según relató, esa situación fue el punto de quiebre definitivo en la relación entre ambas. Villafañe sostuvo que cuando atravesaba ese contexto no solo no recibió contención de Pombo, sino que incluso su entonces compañera habría tenido actitudes que la perjudicaron.

Pamela no solo presenció episodios de maltrato verbal y físico, sino que, lejos de acompañarla, permitió que su agresor subiera al departamento e incluso, en palabras de Johanna, se puso del lado de él. "Ella escuchaba cómo yo me defendía. Él me agarraba y me llevaba al dormitorio. Yo era chica, tenía 20 años, estaba vulnerable. Pamela era mi persona de confianza, pero en ese momento me sentí sola ", relató en el programa.

El conflicto no quedó solo en lo dicho en televisión. Días antes, Villafañe había publicado un mensaje en redes sociales —que luego eliminó— en el que interpelaba directamente a su ex amiga, recordando aquel episodio: " ¿Te acordás Pame cuando yo sufría violencia de género y vos subías al departamento a mi ex sin mi consentimiento para que me golpee? ", escribió, en un descargo cargado de enojo.

En ese mismo mensaje, también hizo referencia a otros momentos dolorosos de su vida personal, cuestionando la actitud de Pombo en situaciones familiares difíciles.

El comentario de Johanna Villafañe contra Pamela Pombo

Lejos de solidarizarse, Johanna Villafañe optó por marcar distancia y exponer su propia experiencia, dejando en evidencia que la relación entre ambas no solo terminó mal, sino que quedó atravesada por heridas profundas que, con el paso del tiempo, siguen sin cicatrizar.