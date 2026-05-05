Cavallo criticó la falta de rumbo económico y "Toto" Caputo lo cruzó: "Terminaste imponiendo un corralito"

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, cuestionó de manera intempestiva a Domingo Felipe Cavallo, quien ocupó su cargo durante gran parte del menemismo y en un tramo del gobierno de Fernando de la Rúa, por los cuestionamientos personales que le hizo en un stream, en el cual lo calificó de improvisado y recordó cómo lo catalogó el presidente Javier Milei cuando asumió y lo anunció.

"Milei explicó muy bien cómo actúa Caputo. Dijo 'él es un trader'. Entonces él no tiene ninguna teoría. Él enfoca para un lado, si no sale para ese lado cambia, se va para el otro lado. Pero no tiene un esquema, una base conceptual con la que razona. Se ve claramente. En materia monetaria, cambiaria y financiera no hay reglas del juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante", reprochó Cavallo en una entrevista que brindó a Ahora Play.

Fue tras este planteo y la viralización que se generó que Caputo salió a cuestionarlo, en un tuit que tuvo para todos los gustos. "Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy", señaló en su cuenta de X (ex Twitter).

Más adelante, Caputo hasta tuvo un comportamiento casi extorsivo hacia su colega economista. "Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos", le remarcó. "Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos", cerró el ministro.

Luis "Toto" Caputo y Javier Milei están juntos desde que asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023.

Por otro lado, Milei también apoyó a su funcionario y dejó una respuesta a un cuestionamiento a los planteos de Cavallo y su modelo que "contiene expropiaciones masivas". "Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001. Sin olvidar la suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada", añadió el mandatario en su cuenta de X.

Sobre el actual presidente también hubo críticas por parte de Cavallo, las cuales Milei no contestó de manera personal en sus publicaciones. Tras elogiar el comienzo del libertario, señaló que "después se dedicó nada más que a leer a los autores, a hacer una especie de análisis permanente de las doctrinas y la filosofía económica", por lo que "no siguió muy minuciosamente el funcionamiento de la economía tal como es".