Crisis en América TV: rumbo a la quiebra lanzó nuevos retiros voluntarios y "Tinelli está en la lista"

Marina Calabró reveló nuevos detalles de cómo se cocina la crisis económica y de programación que vive el canal América TV, que pertenece al binomio Daniel Vila y José Luis Manzano. La periodista anunció un nuevo plan de retiros voluntarios que se abrió y la intención de la empresa de entrar en un procedimiento preventivo de crisis, que le permitiría pagar las indemnizaciones a la mitad. El gerente artístico, Marcelo Tinelli, otra vez suena como uno de los que está cerca de su salida.

"Habían hecho una apertura de retiros voluntarios y a esto se sumó en las últimas horas una suerte de invitación vía mail para adherirse al plan de retiros voluntarios a aquellos que no dieron el presente", explicó Calabró al aire de Lanata sin filtro, por Radio Mitre. "Lo que llamó la atención es que a cada uno de los invitados le adjuntaban la liquidación, es decir lo que les correspondería en caso de adherirse", añadió.

Según la versión, la liquidación sería del 100 y hasta del 110 por ciento, lo que en el marco de poder cobrar la mitad parece tentador, aunque no deja de ser un despido encubierto. "Esto tiene que ver con que la convocatoria al retiro voluntario no fue lo que el canal esperaba o necesitaba para equilibrar las cuentas. Y ellos interpretan que el mail es una suerte de despido elegante. No es un despido técnicamente, pero al adjuntar la liquidación, les chocó un poquito", adelantó la periodista.

"Tinelli está en la lista. Él es empleado. Está cobrando un sueldo por la gerencia artística. Mientras no tenga proyecto él no cobra. No le ofrecieron retiro voluntario por ahora. Pero el fin de semana, a raíz del cumpleaños de Vila, circularon en las redes fotos de él muy abrazado a Liliana Parodi, y ahí empezaron las especulaciones sobre la vuelta de ella al canal", detalló Calabró respecto a la ex gerenta de programación histórica de la señal.

"La salida de Marcelo va a ser más temprano que tarde, que va a ser consensuada. No es negocio para nadie. Porque si Marcelo está diciendo: 'voy a producir sólo si mis costos los paga América', y América está en esta etapa de recorte y ajuste, es como un roto y un descosido. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a sostener a Marcelo en la Gerencia Artística? No es un deseo ni digo que esto sería bueno para el canal. Lo que digo es que si los números están en rojo y van a seguir ajustando, lo lógico sería que alguien del canal quede al frente", sentenció la panelista de Jorge Lanata.

Al mismo tiempo, la señal se enfrenta a un vaciamiento durísimo por parte de las autoridades. "A24 queda con cinco cámaras robóticas, un camarógrafo y un microfonista multifunción. 'Acá no queda nadie. Esto es como un canal de streaming en cuanto a reducción de costos', me decían", confesó Calabró. "En el aire también hay recortes. Van a dejar un cámara y el resto robóticas. El asistente de dirección prácticamente no existe. En los controles, el playout -la puesta al aire de los tapes- y el videograph lo hacen los productores. Sólo quedan en el control el director y el sonidista, y después están los productores haciendo cosas de técnica", describió.

"Acá hay otra cosa, que es que el canal presentó el procedimiento de crisis. Lo que hicieron es presentar el balance de los últimos tres años, con pérdidas. Si el procedimiento de crisis se aprueba, que estaría a tiro de ser aprobado, le daría al canal la posibilidad de despedir gente pagando a la gente el 50 por ciento de la indemnización. Con lo cual es un gran incentivo para que los empleados acepten esta invitación al retiro voluntario", precisó la periodista.

Consultada sobre la cantidad de personas que necesitan despedir, Calabró no pudo dar una cifra concreta, ya que mientras algunas fuentes hablaron de 50 trabajadores y trabajadoras, otros le dieron número "por arriba y por abajo" y hasta hubo quienes le afirmaron que "con esta invitación, querían llegar a 200".