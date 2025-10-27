Cruce explosivo entre Romina Scalora y Yanina Latorre tras la jornada electoral: "Vos votás corrupción"

27 Octubre de 2025 10:34
El clima electoral también se sintió en el mundo del espectáculo. Todo comenzó con un posteo de Romina Scalora, ex panelista de Bendita y actual integrante de LAM, quien expresó su decisión de voto con un mensaje que apuntó directamente contra el oficialismo. "Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia", escribió en su cuenta de X, en referencia al fotógrafo gravemente herido por las fuerzas de seguridad durante una represión ordenada por Patricia Bullrich.
La consigna, que rápidamente fue replicada por varias figuras del espectáculo, generó una ola de reacciones en redes. Mientras algunos usuarios apoyaron su mensaje, muchos otros la criticaron duramente. "Yo voté por mi abuelo que murió en pandemia cuando todos los privilegiados se podían vacunar primeros y él no. Mientras lo cuidábamos con mi familia (cumpliendo la cuarentena), otros estaban de fiesta y lo peor falleció y no nos permitieron despedirnos porque teníamos que aislarnos aún más por prevención. Seguí narrando pavadas mejor como dice tu perfil", le respondió un internauta.
Otros usuarios también se sumaron a las críticas: "Romi, no confundamos las cosas. Yo votaré por mí y mi familia. No por el relato", escribió una mujer, mientras otro comentó: "No te olvides tampoco de Solange, Abigail, Cecilia Strzyzowski, ni de quienes se murieron esperando las vacunas mientras existía el vacunatorio VIP... que la memoria no sea selectiva". Sin embargo, el comentario más resonante llegó de parte de Yanina Latorre, su compañera en LAM: "También votaste por Nisman, las víctimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir sus familiares en pandemia... y así podría estar tres horas".
Y le preguntó: "¿Votaste Rominita por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?". La respuesta de Scalora no tardó en llegar: "Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. Y ante tu respuesta, sí, también por eso porque tengo memoria. Yo no me enojo con vos, sino con los que gobiernan SIEMPRE. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo". Pero Latorre redobló la apuesta: "¿Hablas de debate? ¿Sabés por qué no podemos tenerlo? Porque vos votás corrupción y YO VOTO EN CONTRA DE ESA MIERDA".
Scalora decidió cerrar la discusión con una última réplica, también filosa: "Podría decirte que votaste por legisladores cuya representante le dijo a los enfermeros que le curan el cáncer a los NENES que si querían ganar más se hubiesen buscado un trabajo más rentable". Y concluyó: "Pero eso es personalizar el debate. Mi problema no sos vos. Besos! Te veo el martes, Yanu".