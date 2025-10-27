Big Bang! News
La grieta de LAM

Cruce explosivo entre Romina Scalora y Yanina Latorre tras la jornada electoral: "Vos votás corrupción"

Las panelistas de LAM se cruzaron en las redes sociales por un mensaje dedicado al fotógrafo Pablo Grillo.

27 Octubre de 2025 10:34
Yanina Latorre
Yanina Latorre

El clima electoral también se sintió en el mundo del espectáculo. Todo comenzó con un posteo de Romina Scalora, ex panelista de Bendita y actual integrante de LAM, quien expresó su decisión de voto con un mensaje que apuntó directamente contra el oficialismo. "Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia", escribió en su cuenta de X, en referencia al fotógrafo gravemente herido por las fuerzas de seguridad durante una represión ordenada por Patricia Bullrich.

Romina Scalora y Ángel de Brito
Romina Scalora y Ángel de Brito

La consigna, que rápidamente fue replicada por varias figuras del espectáculo, generó una ola de reacciones en redes. Mientras algunos usuarios apoyaron su mensaje, muchos otros la criticaron duramente. "Yo voté por mi abuelo que murió en pandemia cuando todos los privilegiados se podían vacunar primeros y él no. Mientras lo cuidábamos con mi familia (cumpliendo la cuarentena), otros estaban de fiesta y lo peor falleció y no nos permitieron despedirnos porque teníamos que aislarnos aún más por prevención. Seguí narrando pavadas mejor como dice tu perfil", le respondió un internauta.

Otros usuarios también se sumaron a las críticas: "Romi, no confundamos las cosas. Yo votaré por mí y mi familia. No por el relato", escribió una mujer, mientras otro comentó: "No te olvides tampoco de Solange, Abigail, Cecilia Strzyzowski, ni de quienes se murieron esperando las vacunas mientras existía el vacunatorio VIP... que la memoria no sea selectiva". Sin embargo, el comentario más resonante llegó de parte de Yanina Latorre, su compañera en LAM: "También votaste por Nisman, las víctimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir sus familiares en pandemia... y así podría estar tres horas". 

Cruce explosivo entre Romina Scalora y Yanina Latorre por un posteo político
Cruce explosivo entre Romina Scalora y Yanina Latorre por un posteo político

Cristina bailó tras la derrota de Fuerza Patria, Tinelli se quejó y terminó peleándose en las redes: "Esto es lo que son, resentidos"
Lee también

Se encendió Marce Cristina bailó tras la derrota de Fuerza Patria, Tinelli se quejó y terminó peleándose en las redes: "Esto es lo que son, resentidos"

Y le preguntó: "¿Votaste Rominita por las fiestitas de Albertico? ¿Por Cristina presa?". La respuesta de Scalora no tardó en llegar: "Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. Y ante tu respuesta, sí, también por eso porque tengo memoria. Yo no me enojo con vos, sino con los que gobiernan SIEMPRE. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo". Pero Latorre redobló la apuesta: "¿Hablas de debate? ¿Sabés por qué no podemos tenerlo? Porque vos votás corrupción y YO VOTO EN CONTRA DE ESA MIERDA".

El cruce de Yanina Latorre y Romina Scalora
El cruce de Yanina Latorre y Romina Scalora

Scalora decidió cerrar la discusión con una última réplica, también filosa: "Podría decirte que votaste por legisladores cuya representante le dijo a los enfermeros que le curan el cáncer a los NENES que si querían ganar más se hubiesen buscado un trabajo más rentable".  Y concluyó: "Pero eso es personalizar el debate. Mi problema no sos vos. Besos! Te veo el martes, Yanu". 

Kicillof desafió al Gobierno tras la derrota ajustada: "El pueblo sufre y la patria no se vende"
Lee también

Reconoció la derrota Kicillof desafió al Gobierno tras la derrota ajustada: "El pueblo sufre y la patria no se vende"

elecciones Romina Scalora Yanina Latorre

