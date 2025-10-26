Kicillof desafió al Gobierno tras la derrota ajustada: "El pueblo sufre y la patria no se vende"

Pasadas las 23 horas, desde el Hotel Grand Brizo de La Plata, el gobernador Axel Kicillof habló ante militantes y dirigentes de Fuerza Patria luego de los resultados de las elecciones legislativas 2025, en las que La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con el 40,81% de los votos, frente al 31,6% del peronismo. En la provincia de Buenos Aires, la lista encabezada por Diego Santilli se impuso por una mínima diferencia -41,53% contra 40,84%-, en una elección que se definió voto a voto. "Agradezco el aguante y el acompañamiento en toda la provincia de Buenos Aires a Fuerza Patria... agradecer primero al pueblo de la provincia, que dio hoy un enorme ejemplo cívico y de democracia. Fuimos a votar en paz", comenzó Kicillof, ante cientos de militantes que coreaban y cantaban.

En su discurso, agradeció a los candidatos, intendentes, sindicalistas, movimientos sociales y especialmente a Cristina Fernández de Kirchner, "que debería estar acá, pero está injustamente presa". El mandatario bonaerense destacó que, pese al resultado adverso, el peronismo logró renovar los 15 diputados que ponía en juego y sumar uno más. "Resultados muy ajustados, con una mínima diferencia del cero coma cinco por ciento en nuestra contra, pero que nos han permitido renovar a los quince y sumar dieciséis diputados de Fuerza Patria al Congreso, a defender nuestras convicciones, nuestras ideas y a nuestra provincia de Buenos Aires", subrayó.

Luego, Kicillof apuntó directamente al presidente Javier Milei y a su administración: "Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen. Pero también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo, de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más". El gobernador cuestionó además el viaje reciente del mandatario a Estados Unidos, en busca de respaldo financiero y político.

Kicillof reconoció la derrota en Buenos Aires y advirtió: "El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo"

En ese sentido, advirtió: "Luego del 7 de septiembre, el gobierno se fue a pedirle auxilio a Trump y a los fondos de inversión. Yo quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia; si vinieron a la Argentina, no es para otra cosa que para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos". Con tono desafiante, Kicillof aseguró que el peronismo bonaerense redoblará esfuerzos frente al avance libertario: "El gobierno de Milei desde hoy tiene más responsabilidad aún. Desde mañana veremos si mejora en algo la situación de nuestra gente".

Y siguió: "Pero yo digo hoy que mañana van a seguir atentando contra la educación pública, contra la salud pública, y la situación del pueblo no va a mejorar un milímetro mientras sigan con las mismas políticas". En el tramo final de su discurso, el gobernador reivindicó el rol del peronismo como "escudo y red" frente al feroz ajuste. "Tenemos dos tareas: cuidar y defender a los que sufren, a las víctimas del modelo que ataca a jubilados, personas con discapacidad, la ciencia, la universidad, la educación y la salud pública... Vamos a usar todos los recursos para proteger a quienes están siendo golpeados", aseguró.

En un día muy importante para la democracia y el futuro de la provincia y el país, voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, convencido de que es fundamental que todos participemos y expresemos nuestra voluntad en las urnas. pic.twitter.com/PSsDPJYeeH — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2025

Finalmente, Kicillof cerró con un mensaje de resistencia y esperanza: "No tenemos derecho a la tristeza ni a la resignación. El pueblo sufre, y la patria no se vende. Porque el futuro no es de Milei: el futuro es del pueblo".