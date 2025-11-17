"Cuidate y cerrá la puerta con llave": Adriana Salgueiro denunció que recibió amenazas en vivo de una fanática

Adriana Salgueiro se sumó a otros famosos que en la actualidad reportaron amedrentamientos por parte de alguien de su audiencia, luego de que contara la denuncia que le realizó a una "fanática" que reveló la dirección de su casa y le pidió que tenga precaución. "Cuidate, Adriana. Cerrá la puerta con llave. Te conviene. Mirá que algo te puede pasar", señaló en un vivo de Tik Tok en el que comentó la dirección de la casa de la actriz. La identidad de la agresora, de nombre Olga, ya se conoce por la Justicia, quien le otorgará a la conductora un botón antipánico en las próximas horas.

"La verdad fue una cosa absolutamente sorpresiva para mí. Te la hago corta porque no pretendía que esto se haga mediático. Hice las cosas como se deben hacer, que es en la Justicia", reveló Salgueiro en una entrevista telefónica que brindó a Infama, por América TV. "Estaba transmitiendo mi programa de radio en Tik Tok y al hacerlo por el teléfono, empezaron a llegar de a poco estos mensajes", relató.

Las amenazas agazapadas fueron leídas por su pareja Alejandro Arellano, quien en ese momento no dijo nada porque estaba en vivo en su programa radial, pero que también bloqueó a la persona para contarle todo una vez que haya finalizado la emisión. La denuncia la presentó el abogado Pablo Gómez, que trabaja con Salgueiro en medios de comunicación. "A mí me parece que cuando a vos te están amenazando bajo anonimato, porque no conocés la persona, la cuenta, dije: 'no, esto no lo puedo dejar pasar'. No porque tenga miedo de que me vaya a pasar algo, sino porque simplemente no me banco que me pretendan amedrentar", aseguró Salgueiro.

Alejandro Arellano y Adriana Salgueiro.

Sobre la mujer de nombre Olga la actriz indicó que no es de Argentina y que ya tiene toda la información. "Tiene muy pocos seguidores y sigue a poca gente. No tengo la menor idea quién es, no sé qué le pasó, le agarró un ataque. Yo al principio pensé que era gente que quería llamar la atención. Lo único que me preocupó, que por eso hice la denuncia, es que puso una dirección exacta", reconoció.

"Me lo están por dar", detalló en relación al botón antipánico. "Pienso seguir con mi vida normal, pero me siento protegida porque ya está en la Justicia", aclaró Salgueiro para desmotivar versiones que la muestren aterrada. "Tengo que hacer vida normal con el botón antipánico, que nunca lo vi en mi vida y nunca me imaginé tenerlo", añadió.