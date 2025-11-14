La venganza de Wanda Nara: el detalle que humilló a la China Suárez y revolucionó las redes

En los últimos días, la guerra del stream se intensificó con la llegada de la China Suárez al país. La actriz necesita promocionar su nueva serie en Disney+, pero ningún canal acepta sus condiciones. En este contexto, Olga tomó partido por Wanda Nara y hasta chicaneó a la ex Casi Ángeles.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Olga dejó en claro que fueron ellos quienes decidieron prohibir la entrada de la actriz, mediante un posteo que incluía dos emojis que aludían directamente a la restricción de la China en su estudio. Incluso, en otra publicación compartieron una foto de Mariano de la Canal —el influencer conocido como El Fan de Wanda— en sus épocas en el Bailando, con la recordada vincha con su nombre.

Para la China que lo mira por Instagram: Wanda Nara presumió el regalo de Olga

En las últimas horas, el canal de Migue Granados volvió a apuntar contra la China con un mimo para Wanda Nara: "Gracias por acompañarnos. Luis, Berni y todo el equipo de Olga", se lee en la tarjeta junto a un ramo de flores que le enviaron.

Si bien el gesto sorprendió, lo que más llamó la atención de la historia de Instagram fue la cartera negra Chanel que aparece de fondo. La conductora de Masterchef la mostró en sus redes, luego de que horas antes se instalara la versión de que la China Suárez le habría robado una.

Fue Yanina Latorre quien analizó las imágenes de la China y Mauro Icardi en el shopping y rescató el detalle del accesorio: "La China lleva un Louis Vuitton de monograma en cuero negro, modelo 2013. Si llegara a ser de Wanda, ni siquiera la habría pagado Mauro: la habría pagado Maxi", dijo. Como en el paseo familiar también estaban sus hijas, sumaron que "Francesca es grande ya y se da cuenta que la cartera es de la madre".

Con la historia de Instagram, Wanda Nara presumió que no necesita de un hombre a su lado para lucir sus carteras, además de que refregó en la cara de la China Suárez el cariño de Olga.