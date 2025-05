Dalma Maradona fulminó a Gonzalo Valenzuela: "No sé ni quién es... pero tiene hijos argentinos"

Dalma Maradona no se quedó callada. Después de las provocadoras declaraciones del actor chileno Gonzalo Valenzuela sobre Diego Armando Maradona, la cultura argentina y el célebre gol con la mano a Inglaterra, la hija del Diez le respondió con ironía, contundencia y una dosis justa de memoria viral. "Yo pensé que estaban hablando del video donde pide que no le saquen el auto después de dar positivo en un control de alcoholemia", lanzó Dalma en diálogo con el programa DDM, cuando le preguntaron por los dichos de Valenzuela. La referencia es clara: un clip que circuló en redes y donde se ve al actor intentando evitar una sanción policial tras dar positivo en alcoholemia.

Ese clip, que circuló con fuerza en las redes sociales, fue reciclado por los fans de Maradona como argumento en defensa del ídolo y para remarcar que el actor sufre una suerte de moralidad selectiva. El ex de Juana Viale había dicho en un streaming que el famoso gol con la mano de Maradona —la "Mano de Dios"— era una "trampa elevada a lo divino" y que eso representaba un "cáncer social". También expresó su incomodidad al tener que explicarle a su hijo argentino cómo respetar las reglas del juego "si el ídolo máximo hace un gol con la mano". A esto, Dalma respondió con picante: "No sé de dónde viene eso de que todos los males de la Argentina vienen de mi papá. No sé ni quién es. No es una persona de la que admire su laburo. Es alguien que criticó por criticar". Y fue por más: "Laburó acá, tiene hijos argentinos... algo habrá hecho, ¿no?".

Gonzalo Valenzuela

La respuesta no se quedó solo en lo personal. La hija del astro conectó el famoso gol del Mundial 86 con la historia argentina: "A mi manera de ver, ese gol también tiene que ver con la guerra de Malvinas. Capaz él no lo sabe, porque ellos ayudaron ahí también para que a nosotros nos vaya peor en esa guerra. Así que...", deslizó con sutileza filosa. Dalma también opinó que Valenzuela se animó a criticar con tanta libertad porque Maradona ya no está vivo: "Si mi papá estuviera, le contestaría él".

Pero el actor no solo se metió con el fútbol. En la misma entrevista donde disparó contra la "Mano de Dios", respaldó al presidente Javier Milei, a quien elogió por su aparente y "enorme trabajo social". Además, sostuvo y celebró que el mandatario libertario "vino a poner orden". También se mostró escandalizado por el traspaso de mando entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández: "Es increíble que el presidente le pase el poder a su mujer y nadie diga nada".

El cruce entre la hija del ídolo popular más grande del país y el actor trasandino no tardó en viralizarse. En redes sociales, los usuarios hicieron tendencia el viejo video del actor detenido en un control vehicular, mientras otros replicaban las frases de Dalma como si fueran goles al ángulo.