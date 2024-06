De anunciar un cáncer incurable al "milagro": la emotiva carta abierta del ex GH Mauricio Guirao

En septiembre del año pasado, el ex participante de Gran Hermano Mauricio Guirao había iniciado una colecta para solventar su tratamiento contra el cáncer de recto que le había sido diagnosticado ese mismo mes. "Fui diagnosticado con un tumor en el recto. Un tipo de cáncer que me afectó mis instintos e hizo metástasis en algunos órganos", había detallado hace nueve meses y agregó: "El cáncer que tengo no es curable, es agresivo".

Pero el tiempo pasó y la metástasis que le había sido detectada retrocedió considerablemente. Así lo anunció el propio Guirao en sus redes sociales: "Este viernes 31/05 tuve oncólogo y se compararon los estudios que hice ahora con los de enero. El cáncer se me desapareció de los pulmones y del hígado, y el tumor que tengo en el colon cada día se está achicando más. Los niveles tumorales siguen bajando. Tengo que seguir como vengo haciendo el tratamiento hasta que eso desaparezca por completo de mí".

El conmovedor mensaje del ex GH Mauricio Guirao, tras dar un paso importantísimo en la pelea contra el cáncer.

"¿Vieron que los milagros existen? Hay que creer. Nunca dejemos de creer. Dios nos escuchó, ¿vieron? ¿Será que le pedimos tanto? Nosotros le gritamos a Dios y él nos escuchó", agradeció extasiado enseguida. "Aunque la vida me cuesta un poquito todos los días, no lo voy a negar. Pero jamás perdí la fe en Dios y nunca bajé ni voy a bajar los brazos. Me tocó creer, y siempre creí en Dios y en los milagros", remarcó.

El ex GH recordó que en septiembre del año pasado lo habían diagnosticado con un cáncer "no curable" que "en poco tiempo se había desparramado" por su cuerpo, lo que lo hizo recaer "de un día para el otro". Fue algo que no suele darse en personas jóvenes y "por eso se lo nombró agresivo". "Los médicos me dijeron que sólo iban a tratar de frenarlo. Mi salud cambió de un día para otro, mi vida cambió. Empecé con rayos, quimios que hasta ahora sigo haciendo cada 14 días", contó.

Así desmintió su propia muerte el ex GH Mauri Guirao.

"Quería compartir esta hermosa noticia con ustedes. Porque este resultado en tan poco tiempo es gracias a Dios y a mis ganas y a ustedes porque están desde el primer día. Gracias por cada palabra, por cada rezo por mí, por cada abrazo que recibo. Gracias por tanto amor. El amor y la fe curan, no me voy a cansar nunca de decirlo. ¡Los quiero mucho!", cerró Guirao su publicación. Era algo que quería decir desde el viernes cuando se enteró, pero recién lo hizo este lunes.

Lo más paradójico de todo es que su anterior aparición pública había sido en febrero, cuando tuvo que desmentir su propia muerte. "No quería publicar esto porque sé que hay gente que no tiene nada en la cabeza ni qué hacer con sus vidas", lamentó esa vez. "Pero al ver que me llegan notificaciones, personas que me preguntan cómo estoy y que se preocupan al ver esto, les quería decir que estoy bien, que de este guacho hay pa' rato", lanzó en ese entonces

El mensaje más duro que dejó el ex GH Mauricio Guirao en su pelea contra el cáncer.

Cuando a Mauri le tocó contar su enfermedad, en el último panorama que había dado antes del actual, la situación no parecía nada fácil. "Hoy pasaron los médicos. Los adelantos de la biopsia dieron mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó en varios lugares. Cuando tengan el resultado bien de la biopsia que va a estar en estos días y diga qué cáncer bien es, voy a empezar con la quimio para intentar frenarlo", señaló en una historia en su Instagram.

"Estoy roto en pedazos, estoy shockeado, pero todavía hay un Dios que lo puede todo, y nunca voy a perder la fe. Creo en los milagros. Prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el final. Lo pongo acá porque sé que hay mucha gente pidiendo por mi salud y no lo dejen de hacer. Se los pido", concluyó en aquella oportunidad, y casi como un adelanto de lo que vendría.