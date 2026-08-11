"La tienen bien adentro": Mernuel confundió el terremoto de Colombia con una cargada futbolera y tuvo que pedir perdón en vivo

Un mensaje que parecía destinado a ser una simple cargada futbolera terminó convirtiéndose en un incómodo momento para Mernuel, el streamer argentino e integrante de los Top Globales. Durante una transmisión, el creador de contenido recibió una pregunta que, en otro contexto, parecía bastante sencilla: "¿Un mensaje para Colombia?". El problema fue que Mernuel interpretó que se referían al reciente enfrentamiento de los Top Globales contra representantes colombianos en EA Sports FC, el videojuego de fútbol anteriormente conocido como FIFA.

Sin saber todavía que Colombia acababa de ser golpeada por un devastador terremoto de magnitud 7,4, el streamer respondió con una de las típicas chicanas futboleras: "¡La tienen bien adentro!". La frase, sin embargo, duró apenas unos segundos antes de que le aclararan el verdadero contexto de la pregunta. Y ahí todo cambió. Cuando Mernuel comprendió que el mensaje estaba relacionado con el terremoto que había sacudido Colombia, su reacción fue inmediata. "Ah, no, perdón, yo me refería, no, pará, me refería al partido yo, al partido. No, no, no, perdón, no sabía. ¿Cómo? ¿En serio? Perdón. No, mil perdones, mil perdones, mil perdones", explicó durante la transmisión.

El streamer se mostró visiblemente sorprendido al conocer la magnitud de lo ocurrido y aclaró que había interpretado la pregunta en función de la competencia que habían disputado apenas horas antes. "No, pensé que era... pensé que era del partido, obviamente. Mal timing, perdón, no sabía", reconoció. Y volvió a insistir en que desconocía completamente la tragedia: "mil disculpas, no sabía muchísimo afuera de todo el público colombiano. Pasa que justo ayer tuvimos el partido contra Colombia y me pensé que, bien, estamos hablando de eso".

La situación quedó rápidamente explicada: no había intención de burlarse del terremoto, sino una confusión producto de un cambio abrupto de contexto que Mernuel no había advertido. A medida que recibía más información, el tono del streamer pasó definitivamente de la cargada a la preocupación. "Perdón, mil perdón, mil perdones. mil perdones, no estába enterado, no estaba enterado. No está enterado, perdón. 7.4". Después, envió un mensaje de solidaridad para los colombianos afectados por el desastre."Bueno, muchísima fuerza, entonces, para el para todo el pueblo colombiano. Los amo con mi corazón", dijo.

Colombia, bajo los escombros: un terremoto devastador dejó al menos 240 muertos

Y agregó: "Realmente, yo lo dije por el partido, no tenía nada que ver eso. Los abrazo y les mando un beso enorme. Espero que estén muy, pero muy bien, de verdad. Perdón". El fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales justamente por lo insólito del cruce de situaciones: una pregunta sobre una tragedia fue interpretada como una chicana futbolera y la respuesta llegó antes de que el streamer supiera qué había ocurrido. El malentendido se produjo mientras Colombia enfrentaba las consecuencias de uno de los terremotos más fuertes registrados en el país en los últimos años.

El sismo, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó graves daños en distintas localidades. Los balances difundidos durante las primeras horas fueron cambiando rápidamente. El reporte más reciente mencionado en el contexto de la emergencia ubicaba en 224 la cantidad de personas fallecidas, aunque las autoridades advertían que se trataba de cifras preliminares.

También se registraban cientos de heridos, edificios colapsados y personas atrapadas bajo los escombros. Las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecían en alerta roja, mientras siete aeropuertos tenían sus operaciones suspendidas y se contabilizaban al menos 86 edificios colapsados. En Pereira, incluso se registraron personas atrapadas en el sistema de cable durante el terremoto y las autoridades establecieron un toque de queda como medida excepcional.

En Cali, el panorama era especialmente complejo por la presión sobre el sistema sanitario. El alcalde Alejandro Eder había informado sobre 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros, mientras varios centros hospitalarios debieron suspender sus operaciones. Además, las comunicaciones quedaron severamente afectadas y los equipos de emergencia tuvieron que recurrir a radioteléfonos para mantener el contacto.

Colombia, bajo los escombros: un terremoto devastador dejó al menos 240 muertos

Mientras continúan las tareas de rescate, equipos especializados provenientes de Bogotá y Medellín trabajan en las zonas afectadas junto a caninos entrenados y drones para intentar localizar sobrevivientes. La emergencia también tuvo consecuencias deportivas: el partido entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana fue suspendido a raíz de la tragedia. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, viajó a Quibdó, en el departamento de Chocó, para acompañar a los afectados y anunció medidas destinadas a asistir a unas 1.300 familias damnificadas. La Argentina también manifestó su disposición a colaborar.