Nacho Elizalde habló sobre la inexistente "cultura del trabajo" de los streamers

Nacho Elizalde suele ser una figura polémica en redes sociales. Sus opiniones directas y su falta de filtro a la hora de expresarse le valieron tanto seguidores como hate. Sin embargo, durante una extensa entrevista en el programa de YouTube La Sillita, el conductor mostró una faceta más reflexiva al hablar sobre sus primeros trabajos, las dificultades para conseguir empleo y la realidad laboral que atraviesa gran parte de la sociedad.

Semanas atrás, el creador de contenido ya había generado debate al referirse a las dificultades de producir en Argentina bajo las nuevas medidas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y al responder las críticas por los precios de su marca de ropa. En esta ocasión, amplió su análisis y apuntó contra una cultura que, según él, se instaló en parte de las nuevas generaciones vinculadas al streaming.

Nacho Elizalde se animó a La Sillita

"Hay una generación de ahora que son streamers y ganan plata prendiendo cuando quieren y jugando jueguitos, que no tienen la cultura del trabajar ", sostuvo. El conductor de Olga recordó una conversación que mantuvo con Morte, influencer que integró el ciclo Tapados de Laburo y, según contó, el problema no era el talento ni la capacidad para generar contenido, sino la dificultad para adaptarse a las exigencias de una rutina laboral. "Yo se lo decía a Morte, que los pibitos están acostumbrados a prender stream y ganar un montón de guita. Después, cuando tienen algo que hacer con rutina, llegan tarde", explicó.

Incluso reveló que esa situación terminó influyendo en la salida del influencer del proyecto: "Yo le dije: 'Morte, vos tenés que venir acá a las 12 del mediodía y te vas a las 3 de la tarde. Tampoco es que es un laburo tan terrible, venís, decís cuatro giladas y te vas'", recordó.

Sin embargo, lejos de quedarse únicamente en una crítica generacional, Elizalde también habló desde su propia experiencia y reconoció los privilegios que tuvo durante los momentos más difíciles de su carrera: "En un momento mandaba currículum y mandaba currículum, iba a entrevistas y no quedaba; era bastante frustrante, la verdad. Decí que estaba viviendo con mis viejos y no es que me corría la necesidad de tener que pagar a fin de mes", confesó.

A partir de esa experiencia personal, el conductor puso el foco en una problemática mucho más profunda: la de miles de argentinos que enfrentan el desempleo sin una red de contención económica o familiar. "No me quiero imaginar a la gente que en este momento del país está sin laburo, tiene hijos y tiene que pagar un alquiler", reflexionó. Además, contó que esa realidad se hace visible a diario en los encuentros que tienen con el público: "A Olga se acerca mucha gente todos los días con carteles contando su historia", señaló.

La frase más contundente llegó cuando comparó su propia frustración con la situación de quienes cargan con responsabilidades familiares: "Mi frustración de no conseguir laburo no debe ser ni un décimo de lo que debe sentir una persona que tiene que sostener una familia y no consigue trabajo", expresó.

Las declaraciones de Nacho Elizalde dejaron expuesta una tensión que atraviesa a la sociedad actual. Por un lado, una generación que encuentra en las plataformas digitales una alternativa para generar ingresos sin las estructuras tradicionales del empleo. Por otro, millones de personas que siguen dependiendo de un trabajo formal para sostener a sus familias y que viven con incertidumbre la búsqueda de empleo en un contexto económico cada vez más complejo.