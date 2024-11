De "Me quedé bien atendida" a "No la pueden controlar": las letras más zarpadas del único disco de "Yuyito" González

Corría el año 1988 cuando Amalia "Yuyito" González saca su primer y único disco "¿Qué te Pasa?". Fiestero, descontrolado, con ritmos caribeños, letras bizarras y un sólo objetivo: entretener a la sociedad argentina de finales del '80 y principios del '90.

Si le hubieran preguntado, Yuyito no se imaginaría que 38 años después estaría totalmente convertida al evangelismo y "casada" con el presidente de la nación, Javier Milei. Es que, allá por el año 1987, más precisamente el 12 de septiembre, la en ese entonces vedette logró la foto del siglo.

Yuyito en sus épocas más alocadas con Diego Maradona

En unos de sus espectáculos subidos de tono, se encontró en la segunda fila del teatro con nada más y nada menos que con el ex presidente Carlos Menem. Yuyito cantaba, bailaba y se movía como ninguna dentro del jet set argentino al que se había introducido con polleras cortas, brillos en la cara y el pelo batido como se estilaba en aquella época.

La vedette bajó de las tablas y enfiló directamente a Menem que la miró sorprendido. Ella, una reconocida estrella de la televisión y los teatros, era bastante conocida por intimidar hasta al más poderoso: " ¿Le peso, gobernador? ", dijo Yuyito al mismo tiempo que se sentaba en el regazo de Menem.

La foto de Yuyito sobre las piernas de Menem

Acto seguido el Jefe de Estado de las patillas expresó: "Por mí puede quedarse todo el tiempo que quiera", disparó haciendo estallar el auditorio con los aplausos: Yuyito estaba en la cúspide de su carrera.

La historia de la rubia en las tablas data de mucho antes cuando estrenó su figura en "La peluquería de Don Mateo" donde hacía el personaje -muy típico de la época- de jardinera sexy. Con su participación en ese ciclo de humor se ganó el apodo Yuyito, que la acompañó durante toda su carrera artística.

Su carrera como cantante fue bastante más corta que la que tuvo en teatro y en televisión. Sacó un único disco en el año 1988 con la compañía CBS Records, una discográfica estadounidense de poca monta que perteneció a la cadena de televisión CBS Records International.

El disco todavía se puede conseguir -aunque en vinilo- en Mercado Libre al módico precio de 98.880 pesos . Allí se puede escuchar todas y cada una de las canciones que ahora no están en ninguna plataforma, ni siquiera en YouTube.

El vinilo de Yuyito se venda a casi 100 mil pesos

Si bien las versiones de estudio no se pueden escuchar por las plataformas, sí están subidas algunas de las presentaciones de la rubia en diferentes canales de televisión. Una de las canciones que se puede escuchar es "Él me dio una inyección".

La letra avergonzaría a cualquiera, pero sobre todo a la nueva y evangélica Yuyito González:

"Me faltaban vitaminas y me fui al doctor, me quedé bien atendida con lo que me recetó: te guste o no te guste yo tengo la solución, más ligero que el rayo él me dio una inyección"

"Yo tenía mucho miedo a eso de la inyección y le dije en voz muy bajita 'despacito por favor'"

"Yo seguí el tratamiento ni un sólo día paré y después de nueve meses 12 kilos aumenté"

Además, se puede escuchar otra canción, la de "La Gata de Doña Flora". La letra no es poesía:

"Ni grita ni llora, la gata de Doña Flora, no la pueden controlar"

"Es una gata traviesa le gusta andar presumiendo, los gatos rondan la casa y ella los mira de adentro. Se nota que tiene miedo, la siguen a toda hora si se queda sola y grita y si la sacan seguro llora"

"La dejan llorando adentro y no la sacan afuera la cuidan porque los gatos quieren ser novios de ella"

En algunos videos también se puede ver una presentación de Yuyito González en la que baila con tres personas disfrazadas de bananas para la canción "El Ritual de la Banana" que también está en el único disco de la novia del presidente Javier Milei.

Todas las canciones del disco de Yuyito González