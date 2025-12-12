De la foto con Johny Depp al escándalo por conducir: Wanda Nara y Vero Lozano en guerra abierta por Bake Off

Si de disputas inesperadas se trata, la tensión entre Wanda Nara y Vero Lozano por la conducción de Bake Off encabeza la lista. Mientras una intenta proyectar una imagen de armonía, la otra decidió ventilar algunos "trapitos".

Todo comenzó cuando Vero, en un móvil con SQP (el programa de Yanina Latorre), contó la propuesta que recibió para conducir el reality pastelero. Cabe recordar que en la temporada anterior la Bad Bitch estuvo al frente del ciclo. "Me tentaron para Bake Off, me encantaría. Wanda está haciendo MasterChef, está bien que se reparta el juego. A mí no me gusta confirmar nada porque son tiempos muy complejos, sí se habló y, si está en la grilla, podría hacerlo yo", aseguró la conductora.

Wanda Nara vs Vero Lozano: la competencia que nadie vio venir

Al escuchar las repercusiones, Nara reaccionó rápido y afirmó que ella también había sido convocada. Durante un evento de Telefe, subió una historia de Instagram donde enumeró sus próximos trabajos: "Mis proyectos 2026 - MasterChef - Bake Off - Vuelve la ficción". La mediática sabe manejar las reglas del juego y entendía que esa publicación generaría ruido en el canal.

En diálogo con SQP, Wanda aclaró algunas cuestiones. Lizardo Ponce le preguntó: "Tendrías que pedir que no te toquen las redes porque subiste una historia y alguien te la borró". Sorprendida, Wanda respondió: "¿Cuál historia?". Yanina Latorre intervino: "La de que ibas a ir a Bake Off y MasterChef el año que viene. ¿Por qué la borraste?".

La empresaria explicó: "Sí, es verdad. Bajaron un montón. También me trajo problemas con mi novio porque bajaron una historia de él. Yo tengo mucha gente que trabaja en mis redes". Y agregó: "Teníamos que bajar todo porque hoy tenía que subir un contenido de una marca, tenía que tener todo borrado al mediodía y bueno... lo dejé un poquito más, igual salió en todos lados".

Wanda Nara presumió que haría Bake Off en el 2026

La disputa entre las conductoras no pasa sólo por el programa, sino por ciertos roces de egos. "Es también como la foto de Johny Depp, ahí con Vero Lozano hay una guerra, porque ella hoy me dijo que Bake Off lo va a hacer", comentó Yanina. Wanda contestó: "Y puede ser. La verdad es que está muy fuerte la idea de que se vuelva a hacer un MasterChef muy largo y no puedo estar en tantos lugares".

"Ah, vos decís que le dejás el lugar a Vero", lanzó Yanina. Wanda aclaró: "No, no tengo ni idea, yo tengo mi contrato ahí fresquito que dicen estos dos programas, pero la verdad es que me da lo mismo". En ese momento, Fede Popgold volvió al tema de la foto con el actor de Hollywood: "¿Vos estabas al tanto de que a ella no le gustó lo de la foto con Johnny Depp? Lo consideró una falta de respeto". Pero pocas cosas intimidan a Wanda, y lo dejó claro: "No, no me enteré, tengo la mejor con Vero, la amo, de hecho hoy estuvimos hablando, ella me viste mucho para para el programa".

Yanina sumó lo que le dijo Lozano: "Ella me dijo lo siguiente: 'Con Wanda todo bien, cada vez que nos vemos, saludo, buena onda, pero siempre que puede ataca. Sube lo de Bake Off cuando lo voy a hacer yo, sube la foto de Johnny Depp antes que yo'". Wanda Nara cerró el tema con liviandad: "Yo creo que ella está mucho más allá de eso y le importa un bledo". Y recordó cómo se dio la foto con el actor: "Vinieron mis jefes del canal, me agarraron de la mano y me dijeron: 'Es ahora, vení que queremos la foto con Johnny, te lo queremos presentar'. Yo no hablo inglés".