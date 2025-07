"¡Dejame terminar de hablar!": Georgina se hartó de la efusiva defensa de Brey a MIlei y la domó

El clima durante las mañanas de A la Barbarossa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe siempre suele ponerse picante, con pesos pesados como Nancy Pazos, Analía Franchín y Mariana Brey, siempre a la cabeza de las polémicas. Aunque durante este miércoles, la situación se salió de control cuando la conductora tuvo que intervenir porque la periodista militante de su mesa no la dejaba cuestionar a Javier Milei en relación a la estafa de la criptomoneda Libra.

Barbarossa se encontraba en plena crítica contra el Presidente en relación a las agresiones que emitía en redes sociales y remarcaba que era en momentos que se pagaban entre toda la población, pero su compañera no cesaba de interrumpirla. "Pará, pará. ¡Dejame terminar de hablar, che!", lanzó la conductora, ya cansada de la situación. Brey le había preguntado si no tenía tiempo libre un funcionario, siempre a la cabeza de la defensa de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

El navegador no soporta este contenido.

Esto no pareció importarle mucho a la especialista en espectáculos, ya que continuó en su panfleta oficialista. "¿Querés que te cuente lo que hacía Alberto (Fernández) en el tiempo libre?", preguntó la periodista, siempre en búsqueda del contraste con la lamentable gestión anterior. "Ahora estamos hablando de esto. A ver, ¡pará!", volvió a enojarse Georgina. Por otro lado, las intervenciones no la intimidaron, ya que luego pudo graficar su crítica.

"Entonces volvamos para atrás y la estupidez que dijo, discúlpeme señor presidente, pero cuando dijo: 'yo tuiteé esto como ciudadano'", recordó Barbarossa. "El Presidente cuando hizo lo de las criptomonedas. Ahí estaba como ciudadano, no estaba como presidente. Entonces, ¿cómo es? Sos presidente 24/7, estás trabajando como funcionario 24/7. No hay un horario", sentenció.

Las discusiones de Mariana Brey y Nancy Pazas cansan cada vez más a Georgina Barbarossa.

La conductora tiene una larga data de enojos con Brey por las interrupciones y las defensas acérrimas que hace de su jefe político. Cuando la Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, debió pararle el carro con dureza. "¡Baja un cambio, querida! Pará, acá respetamos todas las opiniones siempre, pero no se puede decir cualquier cosa", le exigió.

La periodista había comparado a los genocidas de la última dictadura militar argentina con la ex presidenta dos veces votada de forma democrática. "¿Vos estás comparando a Cristina con los genocidas que tomaron el poder por asalto y secuestraron y mataron gente?", le reprochó en aquel entonces. "Lo que estoy diciendo es que Cristina, efectivamente, está pidiendo lo mismo que pidieron ellos", señaló Brey en relación a la prisión domiciliaria.

Estos cruces, que se agudizan entre la opositora Nancy Pazos y su colega oficialista, debilitan a Georgina al punto de que lo confesó en los últimos días ante Puro Show de El Trece. "No me gusta cuando son violentas y se dicen cosas feas, ahí las paro", remarcó. "No se pelean ordenadas, las paro porque a veces no se entiende. No me molesta, me duele más la realidad que tenemos que vivir, acá y en el mundo. Es horrible", lamentó después.