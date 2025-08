Del discurso de odio a la burla: Lali Espósito habló de la amenaza de bomba y Roberto Piazza la volvió a destrozar

Lali Espósito vive un momento de absoluto éxito con su gira musical y su participación como coach en La Voz Argentina. Sin embargo, su enfrentamiento con el presidente Javier Milei tiñe de tensión algunos de esos logros. Fiel a su estilo, la cantante no esquiva el conflicto ideológico y volvió a expresarse tras la amenaza de bomba que recibió durante uno de sus recitales.

El 1 de agosto por la noche, su show en San Juan fue interrumpido por una amenaza que obligó a evacuar al público del estadio Aldo Cantoni. Una vez que se desactivó el estado de alerta, la artista retomó el espectáculo y luego se expresó en redes sociales: "Lo más importante es que estén todos bien. Gracias por la paciencia y por el amor de siempre".

Lali Espósito recibió una amenaza de bomba durante su show en San Juan

De vuelta en Buenos Aires, Lali se tomó unos minutos para hablar públicamente del hecho en un móvil con Sálvese Quien Pueda, el programa de Yanina Latorre: "Nosotros lo vivimos con tranquilidad, nos quedamos en el venue con el equipo esperando información y confiando en la gente de seguridad. Después me preguntaron si me quería ir y dije que no", contó. "Esto no lo llevo a un terreno tan personal ni tan egoico. Creo que habla de una época, de un modo que se instala. Cuando hablamos de discurso de odio, es esto", continuó en su descargo.

Sobre el llamado que generó la amenaza, Lali dijo: "Se viralizó el audio del llamado. Impacta escuchar a una persona con ese nivel (de odio)... Estas personas, creo yo, responden a una bajada de línea". En esa línea, se refirió a cómo su enfrentamiento con Milei no sólo la afecta a ella, sino también a sus seguidores: "Esto fue una demostración de que estas cosas tienen un resultado. Yo soy una privilegiada, estaba esperando dar mi concierto feliz, pero es injusto para la gente que había pagado la entrada. Es injusto pasar por algo así, había familias y niños", expresó con indignación.

Lali Espósito habló de la amenaza de bomba que recibió en San Juan

Y agregó: "Yo estaba preocupada y triste por cómo la gente podía vivir esa tensión. No es grato". Para cerrar, Lali concluyó con contundencia: "Somos nosotros los que tenemos que desactivar esto. Si todos nos subimos a la bola de ser una persona maleducada, odiosa, mala y corrida de toda realidad de vivir en comunidad, creo que es una bola de mierda que no termina más".

Roberto Piazza, del lado de Milei: "No le creo nada"

El descargo de Lali Espósito no sólo generó repercusiones en redes sociales, sino también en figuras del espectáculo. Uno de ellos fue Roberto Piazza, quien semanas atrás reveló que asesora al presidente en sus looks. Esta vez, se metió de lleno en la polémica entre Milei y la cantante: "¿Lali Espósito? Me quedó lo de Javier (Milei), lo de Depósito", intentó ironizar ante la pregunta sobre la amenaza que recibió la artista.

El diseñador fue más allá y dejó en claro que no la respeta, al tildarla directamente de "corrupta", en sintonía con el tipo de comentarios que suele hacer su supuesto amigo, Milei: "No es casual, es causal", fue letal sobre el enfrentamiento entre el mandatario y la coach de La Voz. Incluso, Piazza dudó de la veracidad de la amenaza de bomba que obligó a evacuar un estadio repleto de familias: "No le creo nada. Yo también puedo llamar desde mi casa antes de venir al programa y decir que hay una amenaza de bomba", se burló, desestimando un hecho grave que activó un protocolo de seguridad y puso en riesgo tanto a la artista como al público presente.