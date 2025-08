Guiños en redes, testigos indiscretos y un apasionado beso: Nicki Nicole y Lamine Yamal a puro coqueteo

Desde que Lamine Yamal cumplió 18 años, la prensa deportiva no es la única que lo sigue de cerca. La joven promesa del FC Barcelona se convirtió en tendencia por motivos que exceden al fútbol: su supuesto romance con la cantante argentina Nicki Nicole. Según el periodista español Javi Hoyos, ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca de playa el pasado 24 de julio, luego de compartir una fiesta privada por el cumpleaños del delantero. ¿La pista definitiva? Una marca de labios en la mejilla de Yamal, que él atribuyó a su madre, pero que coincidía peligrosamente con otra imagen publicada por Nicki.

En aquella postal, la cantante dejaba la misma huella sobre una amiga. ¿Coincidencia? Para muchos, fue la confirmación encubierta. Todo comenzó en la fastuosa fiesta que Yamal organizó para celebrar su llegada a la adultez, en la que prohibió los celulares, pero no los rumores. Entre los invitados estuvieron figuras argentinas de peso como Bizarrap, Duki, Luck Ra y, claro, Nicki Nicole, quien habría sido la gran protagonista de la noche.

Aunque no se habrían besado en el evento, según la "fuente muy confiable" de Hoyos -una chica que, aclara, "nunca le falla"-, hubo coqueteos intensos que continuarían días más tarde bajo las luces de una discoteca costera, donde se los habría visto abandonar el lugar juntos a las 4 AM. Pero si algo aprendimos del siglo XXI es que las redes sociales no perdonan. Los fans, atentos a cada gesto, encontraron guiños mutuos entre el futbolista y la rosarina: una foto de fondo de pantalla con una pared de ladrillos muy parecida a la que Nicki usó en una de sus publicaciones o un posteo de la cantante escuchando "The Boy Is Mine" mientras guiña un ojo.

Nicki Nicole y Lamine Yamal en el centro de los rumores

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue la misteriosa marca de labios que encendió las alarmas. Como si eso no bastara, el supuesto romance también reavivó viejas rencillas: Malú Trevejo, ex de Trueno (y enfrentada públicamente con Nicki en su momento), escribió en un post de Hoyos: "Ahora entiendo por qué me dejó de seguir de la nada", en alusión a Lamine Yamal. ¿Celos? ¿Dolor? ¿Un triángulo sentimental encubierto? Las redes ardieron con teorías. Mientras tanto, ni Lamine ni Nicki confirmaron ni desmintieron nada. Pero como suele pasar con los romances virales, a veces no hace falta.

Una noche a puro coqueteo (y un beso incluido)

Las pistas digitales, los labios impresos y los testimonios callejeros hacen el trabajo. Además del inevitable foco en la diferencia de edad -él acaba de cumplir 18, ella está por celebrar los 25-, el revuelo por esta historia marca un nuevo cruce entre el mundo del deporte y el pop latino. Y si bien por ahora todo se mantiene en el terreno del rumor, el público ya eligió su novela del verano europeo. ¿Será solo un capítulo fugaz o el comienzo de una historia más grande?