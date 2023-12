Demián Rugna, sobre el serrucho de MIlei: "Si le damos la espalda al cine argentino, se va a hacer difícil"

En términos artísticos, si hay algo que tiene nuestro país es talento de sobra. Pero esta destreza no solo está delante de la cámara, sino también en aquellos que logran armar sus ideas y conceptos a la hora de dirigir una película, sobre todo si el guion en el que se basaron era "un quilombo imposible de hacer". Así lo definió el director de Demián Rugna al hablar con BigBang de su último gran éxito: "Cuando Acecha la Maldad", film que dejó sin aliento a más de uno.

A pesar de las dificultados con las que se topó al dirigir Cuando Acecha la Maldad, salió airoso ya que su película se convirtió en un éxito inmediato no solo en el país, sino también en Estados Unidos, donde se estrenó en más de 600 salas. El cine de Demián no tiene grises, es profundo, directo y con una dosis de locura impensable, lo que hace que sus producciones sean muy interesantes a la hora de verlas.

En el 2017 causó mucho ruido entre los fanáticos del cine de terror, quienes no acreditaban lo que estaban viendo en pantalla grande con "Aterrados". Aquella obra fue tan aclamada que llegó a cines extranjeros y a la plataforma de Netflix, siendo la película más vista por varias semanas. Incluso recibió el apoyo del mexicano Guillermo del Toro para realizar una remake para Estados Unidos, la cual se iba a filmar en el 2020 con el apoyo de Fox.

Demián Rugna, director de "Cuando Acecha la Maldad"

Sin embargo, la compra del estudio por parte de Disney, el pase de Del Toro a Netflix y, sobre todo, la pandemia frenaron el proyecto que se auguraba como éxito total. Este año llegó una nueva película de Demián, donde se ve un riesgo muy grande pero efectivo en el guion y la dirección. "Cuando acecha la maldad" llegó a los cines con unas excelentes cifras en taquilla, pisando fuerte en el camino a la consagración definitiva para el cine de terror del país.

A pesar de esto, no todo es color de rosa, ya que la llegada de Javier Milei al Gobierno y el anuncio de la tantas veces mencionada "ley ómnibus" -que será tratada en sesiones extraordinarias en el Congreso- prometen afectar a la esfera del arte y la cultura. Entre muchas, la norma trae la derogación de leyes que afectan al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y reduciendo el porcentaje de financiamiento, omitiendo el porcentaje que recibe del Enacom.

Demián Rugna y Guillermo del Toro

Además, el proyecto establece que el INCAA dependerá exclusivamente del impuesto del 10% a las entradas. Frente a esto, Demián expresó su preocupación por el cine nacional y sus colegas: "Yo soy privilegiado, porque a esta película (Cuando Acecha la Maldad) le fue muy bien y me dejó en otra situación. Pero a casi todos mis colegas no y están esperando a ver qué va a pasar, porque para hacer cine argentino tenés que tener un instituto de cine fuerte que pueda apoyar y empujar este tipo de cines".

¿Cómo encaraste esta nueva producción y desde cuándo?

-La película la escribí a principios de 2019, en un momento en donde yo estaba con el proceso de remake de Aterrados, y la iba a hacer después de la remake, la iba a intentar hacer en realidad ya que no había nada. Después se cayó la peli, se cayó la remake, y dije "tengo que hacer algo". Agarré este guion y dije: "bueno, es imposible de hacer es un quilombo". Conseguí a los locos adecuados que me acompañaron, y en el 2022 ya estábamos filmando.

¿Se va hacer el remake de Aterrados en Estados Unidos?

- Estamos trabajando para que pase.

¿Se viene algún nuevo proyecto?

-Estoy con dos proyectos para el año que viene, así que crucemos los dedos, que no nos aparezca ningún meteorito, pandemia roja o no sé qué, y vamos a ver. Cuando uno hace cine tiene muchos proyectos, porque no todos se pueden hacer, muchos se caen, es muy difícil juntar las voluntades, el dinero, y uno tiene dos, tres, ahora mismo tengo seis proyectos, pero tengo dos que prácticamente creo que se van a hacer.

¿El cambio de presidencia te afecta como artista, productor independiente y guionista?

-En lo que respecta a mí, yo soy privilegiado, porque tengo oferta de trabajo en el extranjero, soy privilegiado porque a esta película (Cuando Acecha la Maldad) le fue muy bien y me dejó en otra situación. Pero a casi todos mis colegas no y están esperando a ver qué va a pasar, porque para hacer cine argentino tenés que tener un instituto de cine fuerte que pueda apoyar y empujar este tipo de cines.

Cuando Acecha la Maldad no hubiese existido sin un instituto de cine, y Aterrados tampoco no hubiese existido. A veces cuando lo ves todo de forma tan mercantil, si se hace una película y le va muy mal o no la ve nadie, no es así como se hace el arte. El arte se va apostando a futuro, no es una mercancía, se puede transformar en una mercancía, pero tenés que ir para el futuro, creando realizadores nuevos, actores, técnicos, que se vayan formando y que existan.

¿Es importante el INCA?

-Sí, es importante, por supuesto, que exista el Instituto de Cine, para que siga existiendo el cine argentino en todo el mundo, pero sobre todo para nosotros, porque exista público argentino que vaya a ver una película como Cuando Acecha la Maldad al cine, implica que haya productores que digan: "Yo me animo a hacer esto, pongo dinero para hacer esto" porque hay gente que la va a ir a ver. Si nosotros le damos la espalda al cine argentino, se va a hacer difícil, y solamente vamos a ver cómo se hace las películas yankees.