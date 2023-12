Luciana Salazar confesó que Redrado le da "asco": "Le niega los derechos a Matilda por despechado"

El infierno que está viviendo Luciana Salazar por el incumplimiento del pago de la cuota alimenticia por parte de Martín Redrado cumplirá dos años en febrero de 2024.

Matilda ya tiene 5 años y hace más de dos que él no le pasa la cuota alimentaria a la que se comprometió ante escribano público tras el nacimiento de la pequeña. La situación, que le sucede a miles de mujeres argentinas, llevó a que Luciana tuviera que llevar al terreno de la discusión pública.

Martín Redrado y Luciana Salazar

Es por eso, que cada vez que la rubia puede, menciona a su ex como la peor escoria con la que le tocó convivir. Ahora lo volvió a hacer, pero antes, Luciana también opinó sobre el Gobierno libertario que acaba de asumir en Argentina.

En una entrevista fugaz con el medio "Farándula Show" en el aeropuerto uruguayo, la modelo dijo: "Argentina está pasando por un momento muy duro, con un nuevo Presidente así que le deseamos lo mejor porque vamos a estar mejor".

Matilda y Luciana Salazar

Confesó que visitó Uruguay para un casamiento y que no fue con su hija. Al mismo tiempo, le deseó la mejor de las suertes a Javier Milei: "Dios quiera que pueda hacer todo bien y que a la Argentina le vaya mucho mejor".

Ni un poco ajena a la paupérrima situación económica que están atravesando los y las argentinas, Luli opinó: "Está muy complicado, está imposible ir al supermercado, pero bueno, Dios quiera que se pueda solucionar esto".

Javier Milei en su asunción presidencial

Además, completó: "No me cabe la menor duda que Milei es una persona que tiene muchas ganas de trabajar y eso es importante. Lo importante es que lo que aplique sea lo mejor para la Argentina".

Un poco cabizbaja, confesó que no puede hablar tanto de política como ella quisiera por "los problemas judiciales" con su ex pareja Redrado. Ahí, pudo contar cómo viene la causa por alimentos que tiene con el funcionario: "En febrero se cumplen dos años, pero ya hay novedades, estamos en las últimas instancias bastante complicadas para el señor".

Con todo despectivo dijo que su ex sigue sin pagar la cuota alimenticia, pero poderosamente detalló: "No paga, pero va a tener que hacerlo porque estamos en las instancias finales. Esperemos que la Justicia actúe", anunció esperanzada.

Además añadió: "Redrado tiene deudas desde hace dos años hasta la mayoría de edad de Matilda". Compungida también manifestó lo que pienso sobre él: "Para mí es un sinvergüenza, una persona que le niega los derechos a un menor... no podés esperar nada sobre esa persona".

Martín Redrado

No hizo ni un paso atrás cuando le preguntaron sobre qué sentía cuando lo veía en televisión hablando sobre política. "¿A mí? ¿Luciana Salazar? Redrado me genera asco, asco de persona. Con todo lo que me hace", dijo haciendo aspavientos con sus manos en tono de total desprecio.

Además, visibilizó las ganas de venganza de Redrado que termina pagando su hija Matilda. "Encima dejó de pagar por despecho hacia la mamá, no quise verlo más porque estaba harta de que engañe a todo su entorno. Pero bueno, es así", dijo y se fue rápidamente.

Luciana Salazar hace un año: "Me estoy haciendo cargo de todo"

El 10 de enero de 2023, BigBang charló de todo con la modelo que estaba batallando fuertemente contra Redrado por la cuota alimentaria para su hija. En ese momento, tenía el mismo reclamo y contó que todo el trámite legal lo estaba pagando ella: "Los abogados y todos los gastos están saliendo de mis ahorros". Además contó: "Me estoy haciendo cargo de todo. De lo que me comprometí cuando acordamos, y lo que se había comprometido a hacer él".

Sobre el posible dolor que sentía su hija por el distanciamiento de sus padres, pronunció: "(Matilda) Me preguntaba. Los niños no pueden diferenciar. Para ellos que te hagan mal es algo físico, no pueden discernir si es de otra manera".