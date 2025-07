Una cama, tres versiones y cero vergüenza: Santiago del Azar habló tras la reconciliación de Melody Luz y Álex Caniggia

Está dispuesto a quedar como la víctima de esta historia, incluso si eso implica asumir el rol del despechado. Santiago del Azar habló en LAM tras la inesperada reconciliación entre Melody Luz y Álex Caniggia. Su testimonio se suma al enojo público de Mariana Nannis, quien expresó su descontento, y de Charlotte Caniggia, que también se mostró molesta con la decisión de su hermano.

Después de separarse de Álex y exponer públicamente sus infidelidades, la bailarina se dio una nueva oportunidad en el amor el chef que conoció durante su participación en un reality. Sin embargo, el vínculo con "El Emperador" fue más fuerte y la pareja decidió darse otra oportunidad: "No me sorprendió la reconciliación. Me lo veía venir", aseguró Del Azar y agregó: "Hoy estoy mucho mejor. Me pegó fuerte porque estaba muy enganchado".

El triángulo amoroso del escandalo: Santiago del Azar en medio de la reconciliación de Melody Luz y Álex Caniggia

Fiel a su estilo, Santiago también lanzó una frase picante: "Ella dice que vio muchas 'red flags', yo vi 'ex flags'", ironizó. Y se sinceró: "Soy enamoradizo... me la creí. Si me usó o no me usó, no lo sé".

El chef también le respondió a Álex Caniggia, quien había declarado que "salvó" a Melody de él: "A mí me salvaste", retrucó, con ironía. Pese al tono filoso, trató de mostrarse comprensivo: "Lo re entiendo a Álex, él luchó por su amor. Yo hubiera hecho lo mismo. Le dije a ella: 'No quiero ser el causante de que tu familia se rompa'".

Aunque hoy se muestra más sereno ante las cámaras, fue acusado de haber reaccionado con violencia al ver a su entonces novia en la cama con el padre de su hija. Él lo niega rotundamente y reveló qué fue lo que lo llevó a ir al departamento de la influencer: "Vuelo de llevar de viaje a mi hija, la llamo por teléfono, le mandó un par de mensajes y no me respondía. Yo dije che para, me empezó a ser ruido y dije algo está pasando, Agarre el perro y si fui a dar la vuelta y pasar delante de su departamento. Los vi acostados en la cama desde la ventana".

"Yo no fui violento. No usé malas palabras, no incité a Alex a pelear", sostuvo. Sin embargo, Pepe Ochoa lo confrontó al aire: "Lo que me sorprende de Santiago es que las versiones no coinciden". Y mostró imágenes que, según él, lo desmienten: "Tengo un video donde no es así. Ella dice 'por favor, basta'. A él se lo escucha en un tono fuerte y Melody le dice 'por favor, retirate'".

El material, grabado desde un segundo piso, muestra parte del ambiente inferior y a la bailarina repitiendo: "Basta, basta, basta". En ese momento, una de las angelitas comentó que no se escuchaba claramente la voz de Santiago del Azar. Entonces, él reaccionó con fastidio contra Ochoa y le preguntó: "¿Es joda?".