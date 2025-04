Desgarrador mensaje de Lucas Benvenuto ante el regreso de Jey Mammón: "Un abusador anda libre"

En las últimas horas, Jey Mammón dio un anuncio importante en cuanto a su carrera profesional y molestó a más de uno, especialmente a Lucas Benvenuto, que decidió lanzar un fuerte comunicado en redes sociales.

Cabe recordar que la controversia se originó en 2020, cuando Benvenuto denunció al conductor por abuso sexual infantil, alegando que los hechos ocurrieron en 2006, cuando él tenía 14 años y el mediático 32. Sin embargo, la causa fue sobreseída debido a la prescripción del delito.

Lucas Benvenuto pide que no termine la condena social para Jey Mammón

Si bien en la Justicia, Mammón fue liberado por falta de pruebas en su contra, socialmente fue cancelado y eso replicó en su trabajo; y es que no sólo se perdió de grandes eventos a los que ni siquiera fue invitado, sino que además no pudo conducir programas de televisión como acostumbraba ni volver a subirse a un escenario.

Jey creyó que, si mantenía un bajo perfil durante un tiempo, luego podría volver a brillar. Es así que, recientemente, contó que regresará a la televisión. A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió la noticia con gran entusiasmo: "Estoy feliz de contarles que muy pronto vuelvo a la tele. Qué alegría. Les iré contando todo por acá. ¿Qué dicen?", terminó el posteo con una pregunta para sus seguidores.

Jey Mammón anunció que regresa a la televisión

La noticia no tardó en revolucionar las redes sociales: "Felicitaciones"; "Por fin, que alegría" o "Te esperaba, se nota tu ausencia", fueron algunos comentarios a su favor. Por otro lado, hay quienes se indignaron al enterarse: "País generoso, es así acá todo permitido" o "Vuelve el violín", fueron las críticas que llevaron al comunicador a limitar los comentarios.

Quien no se calló ante la noticia fue su denunciante, Lucas Benvenuto: "Hace un rato me enviaron una noticia del señor J. Están promocionando por todos lados su vuelta a la televisión", comenzó el mensaje del joven enviado a través de su canal de difusión de Instagram, que luego compartió en historias.

El mensaje de Lucas Benvenuto al confirmarse el regreso a la televisión de Jey Mammon

"Sé que a muchas personas les afecta escuchar que un abusador anda libre planeando su vuelta al estrellato ... Lo mucho que deben verse reflejados, imagínense a mí... esta persona me corrompió cuando tenía 14 años. Cada vez que veo una noticia festejando su vuelta es como volver a ser vulnerado", contó sobre los sentimientos al ver a su abusador en la pantalla chica. Además, invitó a sus seguidores a no consumir el programa que está a punto de lanzar el conductor: "Lo mejor que podemos hacer es no consumir, ni esas noticias, ni ese programa... darle un apagón total a la morbosidad".

Finalmente, Lucas Benvenuto no sólo repudió el regreso de Jey Mammón, sino que contó que se tuvo que recurrir a ayuda profesional para poder seguir adelante son su vida: "En este momento me encuentro haciendo mucha terapia... incluso volví a un tratamiento con medicación... estoy encontrándole un rumbo a mi vida".