Desgarrador relato de Mar Tarrés sobre el bullying y su transformación: "Tenía ganas de no despertarme al otro día"

Mar Tarrés nunca tuvo pudor a la hora de hablar de su cuerpo, así como defendió sus kilos de más en algún momento, hoy predica un discurso de alimentación saludable y presume su cambio físico.

A través de redes sociales, la influencer llegó al punto de vender cursos sobre cómo bajar de peso de forma saludable. Sin embargo, no fue todo color de rosas, y al mismo tiempo que disfrutaba de su proceso, le llovieron las críticas más crueles.

Mar Tarrés habló de su cambio físico y las consecuencias que trajo en las redes sociales

En este contexto, Tarrés habló en el programa Mujeres Argentinas: "Hace unos años he llegado a querer hasta suicidarme por la cantidad de acoso y bullying que sufrí en las redes sociales , aparte de que fui una niña que sufrió bullying en la escuela, siendo gordita", comenzó su duro relato.

Si bien se vio a la modelo siempre con una sonrisa en la cara, padeció traumas por la opinión ajena. Según contó, el hostigamiento comenzó cuando era apenas una menor, pero se potenció al convertirse en una figura conocida del medio: " Ese año gané pesando casi 150 kilos . Y ese año fue donde llegaba la noche a mi casa, sufría tanto bullying en las redes que tenía ganas de no despertarme al otro día", recordó sobre el 2016, cuando fue elegida Chica del Verano en Carlos Paz.

Mar Tarrés relató cómo la siguen acosado en redes por haber bajado de peso

Con el paso del tiempo, Mar logró transformarse y ser resiliente ante el acoso cibernético: "Como empresaria en las redes sociales aprendí que ya está, que el bullying es para todo el mundo, que no es para mí, que no es personal". Identificó así a quienes agreden desde el anonimato: "Detrás de un teclado, de un celular, hay personas frustradas que seguramente están al pedo en la casa, que no tienen laburo, que no tienen nada que hacer".

El descargo no terminó ahí, y la modeló fue por más indicando que capitalizó esa exposición negativa: " Voy a hacer plata con la gente que me bardea ", admitió sobre su decisión de reencauzar las redes hacia un fin productivo.

El cuerpo de la influencer siempre fue motivo de conversación, si bien antes la criticaban por su exceso de peso, hoy en día que logró bajar 60 kilos, los insultos siguen a la orden del día: "El tema con mi cuerpo era reiterativo y ahora me pasa que bajé 60 kilos, me dicen anoréxica. Ayer, por ejemplo, leí un comentario que me puso una señora: 'ya estás anoréxica' ", relató.

En su testimonio frente a cámaras, Mar Tarrés pidió respeto y empatía para quienes atraviesan situaciones similares: "No tienen que ver solamente con 'ay, como porque me gusta comer' y nada más, o 'no como porque no quiero comer'. Entonces les pido respeto para quienes atravesamos estas situaciones".