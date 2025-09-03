Evelyn Botto fue advertida de las infidelidades de Fede Bal y se enojó con la prensa

En los últimos días, el nombre de Evelyn Botto cobró fuerza en redes sociales y en los diferentes medios, y no precisamente por su talento actoral y musical, sino más bien por su presunta relación con Fede Bal.

En su programa en Olga, la conductora fue abordada a preguntas por sus compañeros de mesa, las cuales supo sobrellevar con el humor característico del programa; aclaró que el hijo de Carmen Barbieri solo es un compañero del cual disfrutó de su compañía para ver una obra de teatro.

Evelyn Botto sería la nueva conquista de Fede Bal

A la salida de la productora de stream, Evelyn habló con el cronista de Sálvese Quien Pueda: "Si yo quisiera volver a tener una salida... Si alguien va a estar sacando una foto para mandársela a ustedes y que ustedes me vengan a buscar con un móvil, yo quiero cabecear ese árbol". La actriz aseguró que "no dan ganas" de tener cita si luego es protagonista de un sin fin de noticias: "Están hablando de romance y hay tantos grises en el medio, hay un mundo", fue tajante.

Por último, Botto indicó que "no hay mucho más, tuvimos una salida y no hay mucho más. Estamos los dos solteros. Él está soltero, yo estoy soltera, y no hay ningún tipo de obligación, exclusividad. Cada uno puede hacer lo que quiera. ¡Cálmense!".

Evelyn Botto habló de su relación con Fede Bal y sus pocas ganas de tener otra cita por la repercusión mediática

Sin dudas su vínculo con Fede Bal llamó tanto la tensión, casi igual que su interpretación de Úrsula en el musical La Sirenita y es justamente por esto que luego salió a hablar en LAM: " Así le sacan las ganas de cog*** a cualquiera ", apuntó contra los periodistas que crearon un mundo de una simple cita.

Evelyn contó que su primera salida con el productor fue al teatro a ver Rocky y que solo quería vivirlo como cualquier persona común: "Tenía ganas de salir como cualquier persona de a pie que va al teatro. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué me voy a cohibir? Si es mi vida y hago lo que se me encanta el cu** Esa fue mi premisa".

La conductora también relató un episodio incómodo con una movilera: "Me esperaron en la puerta y me saludaron. Me preguntaron cómo estaba, en eso te banco, pero que me encaren con la cámara prendida... yo solamente pido que me pidan mi consentimiento. Si vos me pedís, yo hago lo que vos quieras. Pero a mí, que me impongan así...".

Fede Bal, el más infiel de Argentina

Ahora bien, no es por nada que el supuesto romance entre Evelyn Botto y Fede Bal está en boca de todos, y es que lo que llevó a las críticas es el prontuario de infidelidades que tiene encima el mediático. Cabe recordar que no sólo terminó casi todas sus relaciones por ser infiel, sino que el último episodio de mayor trascendencia fue cuando una pareja suya supo que le era infiel por el lavarropas, por una la aplicación del electrodoméstico con Wi-Fi que controlaba desde su celular: ella veía cómo su novio ponía a lavar las sábanas a altas horas de la noche, deduciendo que lo hacía después de estar con otras mujeres. Ante la prueba, Fede admitió las infidelidades, lo que llevó a Sofía Aldrey a dejar la casa que compartían.

Por su parte, Fede Bal también habló públicamente sobre el vínculo con la actriz y dejó mucho que desear. Según su relato, la conoció en un videoclip donde le voló la cabeza: "Ella es una mina que va para adelante, va al frente y me gustó. Algo me pasó en el videoclip, porque de golpe ella hizo algo muy lindo, me dijo: 'che, yo en un momento voy a bailarte, tal vez me acerco un poco' y yo le dije 'sé libre'. Dijeron acción y se despertó una cosa que me empezó a hablar, tenía un rico perfume, y dije '¿a dónde va esto?'".

Fede Bal admitió estar en una relación con Evelyn Botto aunque no se etiquetan como novios.

Si bien luego del episodio retomó su relación con su pareja de aquel momento, en su cabeza decidió que algún día pasaría algo con Evelyn. Al final de su relato, Bal se mostró embelesado: "Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas: me parece una mujer con un talento anormal. Ella no tiene ni idea del talento que tiene. Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire , pero la pasamos bien".

Fede Bal resumió con una reflexión sobre su modo de vincularse: "Hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Hay relaciones donde yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche y ella no me pregunta a mí", aclaró y al mismo tiempo dejó en claro que no es una relación abierta con Evelyn Botto y continuó: "Estoy en un vínculo y hay algo muy libre que ella tiene y sabe tocarme mis botones... Ella sabe muy bien dónde se mete y sabe creo que muy bien cómo tratarme. Creo que hay algo de mucha buena onda y de entender que soy un tipo difícil. ¿Sabés lo que es salir conmigo?", cerró.