Después de criticar su paso por la Casa Blanca, Fantino volvió a apuntar contra Milei: "No estás haciendo ningún esfuerzo"

El viaje de Javier Milei a Washington, pensado como un hito diplomático y político, terminó dejando más dudas que certezas. Mientras el Gobierno intentó mostrar una relación fortalecida con Estados Unidos, la escena en la Casa Blanca junto a Donald Trump provocó un efecto inesperado: desilusión incluso entre los comunicadores cercanos o inicialmente favorables al oficialismo, como Alejandro Fantino, quien no ocultó su desconcierto en el canal de streaming Neura. "No fue un gran día, fue un buen día, y algunos piensan que fue un día interpretativo, podríamos decir. Un día raro", había dicho Fantino días atrás.

Aquellas palabras del conductor de Neura se dieron en el marco del desarrollo de la jornada en la que Milei y Trump compartieron una reunión sin resultados concretos y que, además, dejó una fuerte polémica política. Durante el encuentro, el presidente estadounidense amenazó con que si los argentinos no votaban a La Libertad Avanza el 26 de octubre, dejaría de ser "generoso" con el país, una declaración que encendió críticas por su carácter abiertamente intervencionista. Por eso, Fantino fue más allá y expresó abiertamente su frustración: "A mí me preocupó mucho que no estuviera el anuncio, a mí me angustió mucho que no estuviera el anuncio".

Y sumó: "Che, lo voy a decir de frente. A mí lo que me angustió fue que no estuviera el anuncio". Según relató Fantino, había recibido información previa que lo llevó a esperar una comunicación importante tras la reunión entre ambos mandatarios. "Dije 'che, pará, se cagó algo, algo pasó', porque yo tenía esto. Y lo conté ayer. Me dijeron 'no digas nada, no seas boludo'. Y no dije nada", recordó, dejando entrever que el Gobierno habría anticipado un anuncio que nunca llegó. El conductor también se permitió una autocrítica al aire: "Tampoco quiero quedar como un pelotudo adelante de ustedes, que ayer vine y les dije 'prepárense el día de mañana lo que va a ser'...".

Su frase, interrumpida por la incomodidad, reflejó el desánimo con el que buena parte del oficialismo y del propio entorno mediático libertario observó la visita presidencial. Lo cierto es que en las últimas horas, el propio Fantino volvió a apuntar contra el presidente. En un tono cargado de enojo y decepción, el periodista rompió con el discurso que lo había identificado con el oficialismo y lanzó una crítica directa: "Si se enoja por esto Javier, es porque yo estaba en el barco equivocado. Javi, no uses más la palabra esfuerzo, no estás haciendo ningún esfuerzo".

Trump y Milei en la Casa Blanca

Visiblemente afectado, Fantino contrastó el discurso del mandatario con la realidad que viven millones de argentinos. "Vos mismo venías a Neura conmigo, rompíamos a la clase política, vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo, no saben lo que es el esfuerzo. Van al Banelco y escupe el billetito, pase lo que pase", disparó, dejando en claro que ya no ve coherencia entre lo que Milei decía en campaña y lo que hace desde el poder.

El conductor aprovechó el aire para dar un ejemplo personal de lo que, según él, significa realmente trabajar con compromiso. "Yo hoy me siento muy mal, no mal, me siento pésimo a nivel salud. Estoy congestionado, me duele la cabeza. Tuve vómitos a la tarde, me siento mal ya hace varios días y estoy acá porque es mi laburo, porque tengo que estar. Es mi empresa, le metemos para adelante", relató, visiblemente exasperado.