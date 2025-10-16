Maxi López le cantó vale cuatro a Wanda Nara y la dejó en offside: "Ahora está más en la hamburguesa"

Masterchef es un éxito absoluto en rating y en redes sociales. No solo por los platos que presentan los participantes y las historias detrás de cada uno, sino también por las interacciones entre Maxi López y Wanda Nara, que inevitablemente remiten a su pasado juntos... y, por qué no, lanzan algún que otro palito a Mauro Icardi, que los mira desde Turquía.

El desafío del miércoles consistió en una creación culinaria con ingredientes picantes, como merkén, ají molido y wasabi. El ex futbolista sorprendió al jurado con una carne de cerdo con hongos y toques agridulces. Pero el verdadero condimento llegó cuando Damián Betular le preguntó el nombre del plato y Maxi respondió, entre risas: "La bondiola de Wanda".

Maxi López y Wanda Nara decididos a servir show en Masterchef

La ocurrencia desató risas en el estudio: Germán Martitegui tuvo que taparse la cara, tentado, y Nara lo tomó con muy buen humor. Lejos de quedarse ahí, López fue por más: "En una época le gustaba la bondiola. Sé que ahora está más en la hamburgues a, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás", disparó.

El comentario no pasó desapercibido en redes sociales, ya que la referencia a "la hamburguesa" evocó los chats filtrados entre Wanda e Icardi durante su batalla judicial, donde el delantero del Galatasaray usaba ese término.

Minutos más tarde, cuando Wanda contó que su ex es políglota, Maxi aprovechó para redoblar la apuesta: "Habla cuatro idiomas", dijo ella. A lo que él agregó: "Hamburguesa en italiano se dice hamburger. En inglés, hamburger. En español, como todos sabemos. Y en portugués, le dicen maki", remató entre risas.

En redes, los usuarios celebraron esta versión más descontracturada del ex futbolista y hasta intentaron instalar un shipeo entre ellos, aunque ambos están lejos de revivir un vínculo romántico.

Para la China que lo mira desde Turquía: el abrazo entre Wanda Nara y Eugenia Tobal

Sin embargo, la complicidad entre Nara y López no es lo único que podría poner nervioso a Icardi. Para la China Suárez también hubo indirectas durante la transmisión.

No todo fue ironía en el programa. Masterchef también mostró su costado más humano con una escena cargada de emoción: Eugenia Tobal presentó su plato y terminó fundiéndose en un abrazo con la conductora, en un momento que conmovió a todos los presentes y a los televidentes. Su receta la hizo acordar a su mamá y no pudo evitar las lágrimas, por lo que la Bad Bitch corrió a consolarla. Cabe recordar que Tobal figura entre las mujeres más perjudicadas por el paso de la ex Casi Ángeles: no sólo le habría "robado" el marido, sino que además se la señaló como la responsable de la pérdida de su embarazo.

Mauro Icardi y la China Suárez

Antes del estreno, circulaban versiones que apuntaban a un posible reemplazo de Wanda Nara como conductora, debido al malestar de Telefe por sus conflictos con Icardi. Sin embargo, el canal decidió capitalizar el WandaGate: indirectas para Mauro Icardi y la China Suárez, abrazos consoladores y una complicidad entre exes que a más de uno le incomoda.