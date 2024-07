Destapan a Lali y Pedro Rosemblat: su intimidad durante la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner

Se nota que el amor es mutuo. Cuando Lali arrasó en los premios a la música Carlos Gardel, fue Pedro Rosemblat quien estuvo al lado de su novia festejando los tremendos logros de la artista en su área.

Ahora, le tocaba a Lali apoyar a su novio que entrevistó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La situación es casi inédita pues la ex funcionaria no había dado notas a ningún periodista streamer.

Lali y Pedro

Y así fue: en una historia que subió Marcos Aramburu, unos de los miembros de Gelatina, el canal de stream de Pedro, se vio a Lali muy expectante sentada detrás de su novio que miraba la pantalla con una situación de nervios incontrolable.

Lali se sacó la peluca, los tacos y el maquillaje para asistir al living de la casa de Marcos y fue una espectadora más de la entrevista -tal vez- más importante de la carrera de Rosemblat.

Con un gorrito negro, jean y borcegos, Lali se sentó a mirar la entrevista junto al grupo de Gelatina que, en redes sociales, confesaron que la entrevista con Cristina era "un sueño cumplido".

Lo que dejó la entrevista a Cristina

"Gracias Pedro y un abrazo muy grande a todo el equipo de Gelatina... ahh y un beso para Lali", dijo la ex vicepresidenta cuando terminó la entrevista. Fue la misma Cristina quien bromeó con Rosemblat al inicio de la nota cuando él le preguntó "¿Cómo estás?"; ella le respondió: "No mejor que vos... en el amor".

Pero no solo hubo esos dos cruces, sino que en medio de la entrevista, Pedro quiso saber la opinión de Cristina sobre las parejas de funcionarios durante la época peronista. Es que la entrevista se basaba en la memoria del 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.

Néstor y Cristina

💣Bombita. Hace solo tres días, Lali publicaba en su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se la veía sosteniendo una taza con la leyenda "Anotá, Pedro", una de las frases icónica que la ex presidenta le dijo al periodista en un acto popular.

Haciendo referencia sobre la pareja que Cristina formó con Néstor Kirchner, la ex vicepresidenta comentó: "En el siglo pasado fue Perón y Evita y ahora se nos dio, por lo menos... No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves?", preguntó ella y Pedro quería zafar a toda costa de la respuesta y por eso dijo: "No, yo no lo veo Cristina".

"Anotá, Pedro", una de las icónicas frases que Cristina le dijo a Pedro

Cristina siguió como si fuera un tía en un asado familiar: "¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?", Pedro, que no quería ni mirarla a los ojos de la vergüenza no dijo nada pero la ex funcionaria replicó: "¿Y Pedro y Lali? Digo... ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Touché!", dijo Cristina entre risas y proclamó: "Touché, querido. Game over".

Pedro Rosemblat no podía salir de su asombro y contestó: "Ahora cómo sigo. Me quedé 'turuleco'", dijo y Cristina Fernández de Kirchner le contestó: "Así hago con todo el mundo. Les largo una y... ¡pum!".