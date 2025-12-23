Destapan lo que Cristian Petersen escondía: drogas, descontrol y una afección cardíaca en el volcán Lanín

El reconocido chef Cristian Petersen, figura destacada de la gastronomía televisiva, se encuentra en el centro de una polémica tras los resultados de un análisis toxicológico que reveló un inquietante consumo de sustancias ilícitas antes de su excursión al volcán Lanín.

Según los informes, Petersen habría consumido cocaína y metanfetaminas (MD) , lo que podría haber desencadenado la descompensación y el cuadro cardíaco que lo llevó a ser hospitalizado en estado crítico.

Christian Petersen

El caso tomó relevancia pública luego de que la periodista Fernanda Iglesias, en el programa Tarde o Temprano, asegurara: " La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas". Iglesias también lanzó una advertencia contundente sobre los riesgos de estas conductas: "Si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo".

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado oficial detallando los momentos previos a la descompensación del chef. Según el escrito, Petersen había solicitado realizar la actividad en silencio y de manera individual, siempre bajo supervisión. Sin embargo, ya en el refugio, comenzaron a observarse comportamientos inusuales: "Manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión".

Alrededor de la medianoche, "se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo", dice el comunicado que también informó: "Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo"

su actitud cambió drásticamente, causando molestias al grupo. A pesar de los intentos por calmarlo, la situación escaló cuando, durante el descenso iniciado a las 4 a.m., el chef adoptó una actitud prepotente hacia uno de los guías, lo que obligó a solicitar la intervención de Gendarmería.

El chef Christian Petersen

Actualmente, Petersen permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde presenta una leve mejoría. Según fuentes médicas, " se despertó, lloró y sonrió y además fue desentubado ".

No obstante, hay un hermetismo gigantesco que rodea a Cristian Petersen tanto por su estado de salud como las declaraciones oficiales de su familia, quienes hasta ahora no han confirmado ni desmentido los resultados del examen toxicológico.