Marvel sacudió el multiverso: vuelve Chris Evans como el Capitán América, ahora con un bebé en brazos

El Universo Cinematográfico de Marvel volvió a encender la chispa de la expectativa global. Durante este martes 23 de diciembre, Marvel Studios lanzó el primer teaser oficial de Avengers: Doomsday y confirmó una noticia que parecía imposible: Chris Evans regresa como Capitán América. El clip, de casi 30 segundos, muestra a Steve Rogers bajando de una motocicleta, entrando a una casa y reapareciendo con un bebé en brazos, que sería su hijo. La escena, íntima y silenciosa, está acompañada por una versión al piano del tema clásico de Avengers y culmina con una promesa directa al corazón de los fans: "Steve Rogers regresará en 'Avengers: Doomsday'".

Las imágenes no fueron una sorpresa total. Una semana antes, el adelanto ya se había filtrado durante funciones de Avatar: Fire and Ash, lo que disparó rumores que ahora quedaron confirmados. Según revelaron desde el estudio, serán cuatro teasers en total, uno por semana, cada uno centrado en un personaje clave. El segundo vistazo ya salió a la luz y tiene como protagonista a Thor. En este teaser, el personaje interpretado por Chris Hemsworth aparece caminando por un bosque, intercalado con planos de Love, su hija adoptiva presentada en Thor: Love and Thunder. El tono es marcadamente distinto al humor de sus últimas películas.

Incluso, apunta a una vuelta al Thor solemne y épico de Avengers: Infinity War. En el clip, Thor se arrodilla ante Stormbreaker y eleva una plegaria a Odín que dejó helados a los seguidores del MCU. "Padre. Toda mi vida he respondido a la llamada. Del honor, del deber, del combate. Pero el destino me ha ofrecido algo que nunca me atreví a esperar. Un regalo. Una vida preservada de la tormenta. Concédeme la fuerza del Padre de todas las cosas. Para poder luchar una vez más, para derrotar a un nuevo enemigo. Y volver con ella. No como un guerrero, sino como un protector. Que no conozca la guerra, sino la paz", agrega el Dios del Trueno.

Y cierra: "La clase de paz que yo nunca he conocido. Te lo ruego, Padre: escucha mi plegaria". El regreso de Evans como Capitán América tiene, además, una fecha marcada en rojo: el estreno mundial de Avengers: Doomsday está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Según informó Variety, el teaser fue presentado junto a proyecciones de Avatar: Fire and Ash y confirma un giro narrativo central: Steve Rogers ahora es padre de un recién nacido.

La revelación abrió una catarata de teorías. El avance no aclara si se trata del mismo Capitán América que los espectadores despidieron en Avengers: Endgame o de una variante surgida del multiverso. Tampoco se revela quién es la madre del niño ni si el hijo de Rogers heredará algún tipo de poder, lo que alimenta todavía más la intriga. En Endgame, Steve Rogers había completado su misión de devolver las Gemas del Infinito y, tras un viaje en el tiempo, regresó envejecido a la línea temporal principal para entregar su escudo a Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie. Luego decidió volver al pasado para vivir su vida junto a Peggy Carter.

De esta manera, Marvel había cerrado uno de los arcos más emotivos del MCU. Pero Doomsday no se apoya solo en la nostalgia. Robert Downey Jr. también regresará, aunque en un giro radical: dejará atrás a Iron Man para interpretar al villano Doctor Doom. El elenco será multitudinario y reunirá a figuras como Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Simu Liu, Pedro Pascal, Florence Pugh y David Harbour, entre muchos otros.

Las filtraciones sobre el teaser de Thor

Además, personajes del universo X-Men harán su debut en el MCU, con nombres históricos como Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden. Con apenas dos teasers, Avengers: Doomsday ya logró lo que Marvel buscaba: reinstalar el misterio, el asombro y la conversación permanente entre los fans. El Capitán América volvió, Thor recuperó la épica y el multiverso promete romperlo todo. Ahora, la cuenta regresiva ya está en marcha.