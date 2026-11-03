Tragedia en el fútbol español: murió el jugador de Tenerife que sufrió un un paro cardíaco por un rodillazo

Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife de España, falleció este martes tras permanecer internado desde el lunes pasado, en terapia intensiva, luego del brutal rodillazo que sufrió durante un encuentro contra el FC Andorra. El jugador de 30 años recibió un violento impacto en el pecho al chocar con el arquero rival y sufrió un paro cardíaco en el campo de juego. Si bien pudo ser reanimado en el lugar, su situación neurológica empeoró en las últimas horas.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", escribieron en redes sociales desde el club que milita en la Segunda División de España.

El jugador falleció a las 8 de la mañana de este martes. El comunicado define la noticia como un "cruel desenlace" y señaló que el fútbol insular atraviesa una jornada de duelo. El club expresó que acompaña a los familiares y seres queridos de De Miguel Alameda. "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", indica en el texto. La familia, por su parte, ha agradecido "todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas". También han pedido "máximo respeto a su privacidad" durante estos momentos. El Andorra también ha trasladado su pésame.

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El incidente se produjo cuando el delantero perseguía una pelota aérea y el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió para intervenir en la jugada. Ambos chocaron y el atacante quedó inconsciente sobre el césped. Primero se dudó si la salida del guardameta, que lleva una rodilla por delante, fue lo que agravó el golpe, pero, por respeto a la víctima, apenas se difundieron repeticiones donde se observe el impacto de forma cercana.

Los futbolistas de los dos equipos reclamaron de inmediato la entrada de los médicos, que atendieron al jugador antes de su traslado. El árbitro del encuentro, Pérez Hernández, mostró la tarjeta roja a Owono y comunicó a los capitanes y cuerpos técnicos la suspensión del partido. En la grada mostraron su apoyo al delantero cuando fue retirado del campo en una ambulancia, después de que el personal sanitario lo estabilizara en un vehículo medicalizado.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en la UCI. El FC Andorra difundió un mensaje de apoyo tras lo ocurrido y deseó una pronta recuperación al futbolista. "Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife", expresó la entidad. El Real Madrid y el Rayo Vallecano también se sumaron a las muestras de respaldo durante las horas en las que De Miguel permaneció hospitalizado.

En el primer parte difundido por el Tenerife, el club indicó que permanecía "estable, dentro de la gravedad". Más tarde, esta misma mañana del martes, en torno a una hora antes de su fallecimiento, otro comunicado había alertado de un empeoramiento neurológico del jugador. Finalmente se ha confirmado la peor noticia, desencadenando uno de los mayores dramas del fútbol español en los últimos años. Clubes, periodistas o distintas figuras del deporte han comenzado a mostrar su tristeza por la noticia y el apoyo a las familias en redes sociales. La Federación ha anunciado que suspende la jornada de Copa del Rey y un partido de la Sub-21.















