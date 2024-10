"¡Destrozaron el canal!": América TV está sin artística ni edición y arman las promociones con chat GPT

América TV atraviesa una grave crisis que no sólo genera gran incertidumbre y tensión entre los pocos trabajadores que quedan cumpliendo sus funciones dentro del canal, sino que además esto repercute directamente con la calidad de los productos que se emiten en la señal y los muy bajos niveles de audiencia: "Tinelli dentro del canal es una persona de 64 años, que es un ex conductor y que vino a pasar la gorra acá. No tiene más lugar. Está en su última etapa y lo que está haciendo es juntar la guita que puede, como un jugador de fútbol en Estados Unidos. Este Cantando 2024, hace 20 años atrás, Tinelli no lo hacía ni en pedo", le confió una fuente ligada a la señal a BigBang .

La postal de los trabajadores suspendidos de América.

El canal, gestionado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, presentó meses atrás un "procedimiento de crisis" (PPC) que, de aprobarse, permitiría despedir a los empleados pagando solo el 50% de las indemnizaciones correspondientes. A pesar de eso, muchos trabajadores recibieron un correo electrónico ofreciéndoles un plan de retiros voluntarios con el pago completo de su liquidación, lo que generó dudas sobre las intenciones de la empresa. El PPC, establecido por la ley 24013 y su decreto reglamentario, busca crear un espacio de negociación entre las empresas en crisis y los sindicatos para evitar despidos masivos.

En este caso, el canal presentó saldos de los últimos tres años con pérdidas, pero finalmente no logró completar la solicitud, ya que no presentó toda la documentación necesaria. A pesar de no obtener la aprobación del PPC, la crisis en América TV comenzó a hacerse evidente con el despido de decenas y decenas de empleados en los últimos meses, afectando tanto a las áreas técnicas como artísticas. "Todo cambió cuando Vila tomó el control de las decisiones del canal. Con Francisco de Narváez, el canal tenía ficción, tenía programas cómicos, tenía el show del fútbol, tenía magazine, tenía realities...", le remarcaron a este portal.

Y en el afán de graficar la actualidad que hoy atraviesa la señal, agregaron: "Lo tenía al pelado López jugando en la calle con la gente, tenía RSM con Mariana Fabbiani, tenía animales sueltos, estaba Sin codificar, tenía una novela por día... pero lo que hizo Vila fue lo siguiente. Él compró el canal porque su idea era jugar políticamente fuerte y no le fue bien. Cuando empieza Vila a dirigir, lo único que empezaron a hacer era bajar el precio. Si anda y se ve, alcanza. Si todo lo que querían era que lo vean los políticos. Y otra de las frases que se usaban era ´dejalo que explote. Dejalo que explote, no hay problema´".

Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, dueños del Grupo América.

De acuerdo a lo que le contaron a este sitio, una de las últimas frases que habría usado la gestión Vila en medio del masivo despido de camarógrafos fue: "Peor de lo que estamos, no vamos a estar. Más no se puede bajar. Así que, no hay problema. Tengan paciencia, esperen 40 días y las cosas van a cambiar. Todo el mundo se va a acostumbrar". "¿Y qué es lo que sucedió desde diciembre hasta ahora? ya el canal no solo perdió la audiencia, la gente ya no no pone ni para ver ver qué están haciendo. Esto afecta directamente a las marcas, que ya no quieren poner guita en el canal por miedo a quedar expuestas", detallaron.

Consultado por este medio, advirtieron que actualmente américa TV tiene poca pauta privada y ya no cuenta con el capital que provenía de la política. "No tenemos producciones, porque hasta echaron a la producción de Intrusos, ya no quedó nadie. Debe haber 10 o 15 productores en total en el aire y debe haber unos 30 en el cable. Echaron y achicaron promociones. Entonces no tiene más promociones. No hay un director creativo, un tipo que escriba. Hacen consultas con el chat GPT. Quieren hacer una promoción, se la piden al chat GPT y es la inteligencia artificial la que escribe", denunciaron.

De esta manera, resaltaron que el canal ya no tiene un área de artística y que tampoco cuenta con las islas de edición que había en el segundo piso de la calle Fitz Roy debido a que también "echaron a todos los editores". "Tampoco ya cuenta con cableras. Están peleados con REUTER y AP porque no les pagan. Entonces no tenés noticias por ahí. No tenés móviles en la calle porque los cerraste y no hay camcorders para hacer notas tampoco porque te sacaste a la gente de encima. No pagan, por ejemplo, para tener Clarín. Para que los chicos puedan leer el diario. Entonces entran en los gratuitos. O sea que las noticias del canal son las noticias de Infobae", señalaron.

Marcelo Tinelli y Daniel Vila

Los problemas en América TV comenzaron a intensificarse en marzo, durante un conflicto gremial liderado por el Sindicato Argentino de Televisión (SatSaid), que reclamaba una recomposición salarial para los empleados del sector. En medio de la disputa, los directivos del Grupo América tomaron la drástica decisión de cerrar los estudios de la calle Fitz Roy 1650 durante un fin de semana, impidiendo la entrada de 249 trabajadores que participaban en medidas de fuerza. Cuando el canal abrió sus puertas, solo permitió el ingreso de personal jerárquico y empleados fuera de convenio.

Desde entonces, el ajuste afectó notoriamente la operación diaria del canal. Los despidos alcanzaron a trabajadores con décadas de experiencia, incluyendo técnicos y camarógrafos con larga trayectoria. La reducción de personal también impactó la capacidad de la señal para mantener su programación en vivo. "Limpiaron a todos los de escenografía. Ahora hay nada más que pantallas. No hay tampoco vestuario, no hay peluquería, o se pueden cubrir. El domingo no hay peluquero en todo el día y si vos querés maquillarte el resto de la semana, tenés que venir más temprano, dos horas antes, porque después se va la gente", explicaron.

La fuente consultada por BigBang comparó el momento que se vive dentro del canal con la película de "Los juegos de hambre" y destacó: "Se deshicieron del archivo histórico que tenía el canal. Encienden la luz a la mañana y la apagan cuando cierran, no hay empleados de iluminación para los aires, hay tres generaciones de cámaras conviviendo y tres tipos de cámaras diferentes. Depende con la cámara que lo tomes, se ve marrón, azul o verde. A las 10 de la noche apagan algo en el sistema del tercer piso y se quedan todos sin Wi-Fi en el tercero, para no gastar electricidad. Pasan por las oficinas y van apagando las luces para ahorrar".

América TV, en su peor momento

Las decisiones de recorte provocaron un ambiente de trabajo tenso, con un clima de temor constante a más despidos. Una fuente interna describió los pasillos del canal como un "cementerio", donde dominan la incertidumbre y la angustia. "Los productores hacen las gráficas en Canva y en PowerPoint. ¡Destrozaron el canal! Hay rumores de que el año que viene vuelve Juan Cruz Ávila y dicen que con él, retornan Eduardo Feinmann, Luis Majul y está en duda Jony Viale, lo que pasa es que gana fortuna ahí en otro canal, y Luis Novaresio porque es un año electoral", sentenciaron.