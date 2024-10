Lali tildó de "guerrillera" a Susana Giménez: así fue el divertido cruce

En medio de sus nuevos lanzamientos musicales, Lali Espósito llegó al living de Susana Giménez, donde habló de sus proyectos laborales, su postura en cuanto a la situación social y económica que atraviesa el país gobernado por Javier Milei, así como también reveló detalles de su romance con Pedro Rosemblat y una divertida experiencia con el tarot.

La estrella pop ingresó al estudio con la presentación de "Fanático", su última canción con guiños para Milei, con quien se enfrentó en más de una oportunidad. Con un look total black, de encaje, cadenas y transparencias, la artista pisó fuerte el escenario, para luego saludar a su anfitriona.

Lali logró 15 puntos de rating con Susana Giménez

La conductora rompió el hielo con una pregunta sobre su relación con Pedro Rosemblat. Tras confirmar que está ciegamente enamorada del periodista, la cantante afirmó que actualmente conviven: "Es como vivir con alguien de MasterChef porque no sabés cómo cocina", bromeó: "Sí, un capo, y yo, nada, ni un huevo frito, yo soy un espanto y él, todo. Hoy antes de venir acá me hizo un pollo con arroz, con cebolla de verdeo, unas papas al horno, es bárbaro. Encima que está bueno cocina bien ", redobló la apuesta.

En su conversación con la artista, la diva de los teléfonos reveló que es muy amiga de la mamá de Rosemblat y Marcela Amado: "Yo quiero decir que a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca hemos discutido por política, pero nunca. Nunca. Yo un día le pregunté '¿por qué?' y ella me dio su explicación. 'Ok, bárbaro', le contesté". En esta línea, Lali expresó que entiende, ya que tiene amigos con los cuales no comparte ideologías políticas: "A mí me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos. Discutir de política no es querer que piensen como yo . Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien", reflexionó.

Fiel a su personalidad, Lali destacó por su humor y rapidez a la hora de contestar las preguntas de Su, que guiada por su producción le pidió que le lea las cartas del tarot. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando la cantante confesó que no tenía conocimientos sobre esa práctica. Una vez más, la presentadora quedó expuesta en el vivo, al equivocarse con datos sobre sus invitados: "No, no. Y voy a pedirles disculpas a los tarotistas, a la gente que de verdad se dedica a esto. El dato que tenía tu producción es que a mí me gusta mucho el tarot, pero no sé nada", confesó la actriz sorprendida por el pedido.

Desde su desconocimiento y para sacar el programa adelante, la invitada aceptó el desafió: "Vamos a ver qué te sale, Susana. Pido disculpas a los tarotistas. Vamos a hacer de cuenta de que esto es un juego... Me encanta esto que está pasando en vivo. ¿Ya pensaste algo Su? ¿Me voy a volver a casar?", eso ya sé que no vas a preguntar", afrontó la intérprete de "Disciplina" con el mazo de cartas en las manos.

Con la primera carta, Espósito intentó interpretar, y una que no lograron entenderla si consiguieron la risa del estudio: "Si mal no recuerdo, las espadas son los sentimientos, todo lo emocional. Ah, no, es lo mental. Y hay un corazón. Vamos a interpretar lo que se nos cante. ¿Es un corazón o un tomate? ¿Vos qué ves?", preguntó a Susana, quien contestó: "Es un tomate. Mirá la hoja, Lali...". Al darse cuenta que se trataba de una fruta, la joven rompió en risas y continuó: "Y tiene una cinta negra. Es aguerrida la carta. Hay fuego, mucho fuego. Yo creo que la explicación de esto es que debés estar en un momento medio guerrillero , plantando bandera por algo. Hay una vincha karateka".

La visita de Lali a los estudios de Telefe, logró una suma de 15 puntos de rating: "Gracias a todos por ir a bancarme al estudio de la Su. Son el fandom más capo loco. Gracias por todos los mensajes sobre el programa, la pase mega. Aguante Fanático", fue el mensaje que escribió la cantante en su cuenta personal de X tras su visita al living de Susana Giménez.