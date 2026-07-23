El nuevo negocio de Wanda Nara: cuánto sale "Academia Wanda" y qué promete enseñar

Wanda Nara volvió a sorprender con un nuevo emprendimiento. En medio de su conflictiva situación personal y judicial con Mauro Icardi, la empresaria decidió apostar por una faceta completamente diferente y presentó "Academia Wanda", una plataforma de cursos online en la que promete compartir las herramientas que, según asegura, la llevaron a construir su carrera y convertirse en una de las figuras más influyentes del espectáculo y los negocios.

El anuncio llegó a través de una serie de historias de Instagram, donde la conductora explicó que el proyecto está especialmente pensado para mujeres que buscan independizarse y desarrollar sus propios emprendimientos: " Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres... herramientas para crear, para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran", expresó al presentar la propuesta.

Wanda Nara expandió su negocio a un nuevo rubro

Como carta de presentación, la mediática eligió un lema que resume el espíritu de la iniciativa: " Elegirme fue mi mejor negocio ".

En otro de los videos promocionales, Wanda profundizó sobre cuál es el objetivo de la capacitación y aseguró que busca transmitir las enseñanzas que fue incorporando a lo largo de su carrera: "Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente", sostuvo.

La empresaria insistió en que la base del éxito es la confianza en una misma y remarcó que ese será uno de los principales ejes de la formación: "Para no depender de nadie tenés que creer en vos misma, creer en que todo lo que vos soñás, proyectás, lo podés lograr y sobre todo lo podés hacer y de eso vivir y tener frutos", afirmóa.

Al mismo tiempo destacó que superar obstáculos y aprender a enfrentar los conflictos forma parte del camino que busca transmitir en sus clases.

"Elegirme fue mi mejor negocio", es el lema del curso lanzado por Wanda Nara

Tras la presentación oficial, Guido Záffora aportó más detalles sobre el funcionamiento de la plataforma durante Pasó en América y explicó cómo estará organizada la propuesta educativa: "Son tres módulos. Cada módulo tiene objetivos a cumplir con audios y videos personalizados por Wanda", reveló el periodista.

Además, informó cuál será el valor para acceder al contenido: " $100.000 en un único pago para quienes viven en Argentina , mientras que para los usuarios del exterior el valor es de 67 dólares. El acceso es de por vida", detalló.

Guido Záffora contó cómo está compuesto el curso "Academia Wanda"

Záffora también compartió una de las frases con las que Wanda promociona su nuevo proyecto: "No llegué hasta acá porque me eligieron, llegué porque empecé a elegirme yo antes que nadie".

Según se informó, Academia Wanda está organizada en tres grandes áreas: "Tu mentalidad", "Tu marca" y "Tu expansión". A esos contenidos se suma un apartado denominado "Blindate", donde Wanda Nara brinda consejos para enfrentar las críticas, manejar la exposición pública y desenvolverse frente a los cuestionamientos en las redes sociales.