Javier Bardem elogió a Argentina por los juicios de lesa humanidad a los genocidas de la Dictadura Militar

Luego de quedar en el centro de una feroz polémica por sus declaraciones tras la final del Mundial 2026, el actor español Javier Bardem rompió el silencio para aclarar sus posturas. En un nuevo video publicado en sus redes sociales, el protagonista de Sin lugar para los débiles buscó separar de forma tajante su rechazo a las políticas geopolíticas de Javier Milei del profundo respeto que siente por el pueblo argentino, a quien calificó como un faro de justicia a nivel internacional.

Bardem explicó que sus críticas originales apuntaban a cómo la figura del presidente de las fuerzas del cielo influyó en la percepción externa durante el torneo, pero negó rotundamente haber atacado la identidad nacional: "Decía que me parecía injusto que se juzgase a la Selección Argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Javier Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos", comenzó diciendo el actor, intentando calmar las aguas.

Javier Bardem

En su descargo, fue enfático al despegarse de los discursos que tildan al país de discriminador: "Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo. O racista o no sé qué, no sé qué leches; eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá". Al contrario, Bardem deshizo en elogios hacia la cultura y la historia del país: "Porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, respeto, gratitud y admiración".

Uno de los puntos más fuertes de su aclaración fue la comparación entre los procesos históricos de ambos países. Bardem destacó la valentía argentina para juzgar los crímenes de lesa humanidad, algo que considera una deuda pendiente en su propia tierra: "En el aspecto político, Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país. Por el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Un proceso de reparación que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho , desgraciadamente", sentenció con crudeza.

Además, subrayó el vínculo emocional que lo une a las vastas y maravillosas tierras argentinas: "Significan tanto para mí, en todos los niveles: creativos, artísticos, personales, intelectuales, emocionales. Gente a la que admiro, respeto y quiero muchísimo".

Qué había dicho Bardem de Milei y Argentina

El conflicto estalló originalmente tras una entrevista del actor con el periodista Mehdi Hasan. En aquel entonces, la estrella española había asegurado que "tener a un presidente como Milei apoyando un genocidio y estando orgulloso de ello (...) ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente".

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