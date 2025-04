Deudor o no deudor: Martín Redrado y su fallido intento de despegarse del escándalo con Luciana Salazar

El economista Martín Redrado quedó nuevamente en ridículo tras presentar papeles que demostrarían que no es deudor alimentario en relación a Matilda Salazar, hija de su ex pareja Luciana Salazar, ya que estos figuran de esta manera por el seguro de caución que firmó, que funciona como un compromiso de pago que evita seguir figurando en los listados. En ese sentido, también aseguró que "tiene una causa por extorsión contra" la actriz, pero esta ya fue desestimada por falta de mérito.

"Las pruebas que presenta Martín Redrado para demostrar que no es deudor alimentario ni tiene cuenta embargada", escribió la periodista Estefi Berardi en su cuenta de X (ex Twitter). Al posteo lo acompañó con su legajo del "Registro de deudores alimentarios", en el cual "no se registra la anotación de la persona requerida". A su vez, intentó demostrar que "tampoco tiene las cuentas embargadas", con una carta del Banco Galicia donde informan que Redrado "al día de la fecha no presenta embargos ni saldo pendiente de pago de ninguno de sus productos".

Estefi Berardi y su publicación con las "pruebas" que presentó Martín Redrado para desentenderse de Matilda Salazar.

En ese sentido fue que Berardi agregó que "desde el entorno de Redrado" le contaron "que tiene una causa iniciada contra Luciana por extorsión". Lo cierto es que en esta tuvo una resolución en su contra por "falta de mérito", instancia que apeló y la cual ya fue rechazada por Casación. "Nada le camina", señaló Salazar ante BigBang. "Todo lo hizo como una artimaña para demorar el juicio civil, que está recontra avanzado", añadió.

"Es probable que dentro de poco tengamos noticias, porque ya pasó mucho tiempo. Cuando dijo que era su firma en el civil, que lo llamaron para presentarse para la pericia caligráfica, él dijo: 'Sí, es mi firma. Pero tiene esta causa penal'. Ahí me demoró el civil, porque si no ya lo ejecutaban. Cuando se destrabe, lo van a intimar a pagar", explicó la modelo. A su vez, advirtió que "esa causa se le puede transformar en una falsa denuncia, que es un delito", por lo que podría "invertirse lo que él quiso hacer".

Matilda y Luciana Salazar.

En relación a si figura o no como deudor, la madre de Matilda explicó que sólo no aparece allí por un "seguro de caución" que logró con la Justicia. Este funciona como un pagaré o una promesa de pago, que lo aleja de los registros. Aunque eso no quiere decir que haya pagado las deudas que lo comprometen con ella.

Los cruces entre ambos crecieron en los últimos meses por el desentendimiento del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en relación a su responsabilidad como padre de Matilda, algo que el economista negó con contundencia. "Él dejó de verla desde los tres años y ya estábamos separados. Después hubo un intento de volver en el 2021 cuando tuvimos un viaje a Miami y no funcionó", detalló Salazar la semana pasada.

Luciana Salazar lleva una larga pelea contra Redrado.

"En todo ese ínterin, hasta los tres años de ella, él la vio. Él tenía un vínculo, era un padre, un padre oculto porque era todo entre cuatro paredes. Cuando salía una foto nuestra, que nos escracharon, la dejó de ver por tres meses porque tuvo un problema terrible en la familia", amplió Luli en aquella oportunidad.