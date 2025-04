Sofía Gonet vs. los trolls libertarios: el dardo de "La Reinis" contra Milei y los discursos de odio

Sofía Gonet, más conocida en redes como "La Reinis", está acostumbrada a generar revuelo, pero esta vez no fue por sus lujos ni sus ocurrencias virales, sino por un fuerte cruce con el presidente Javier Milei y su impacto en los discursos de odio en Argentina. En diálogo con Julia Mengolini en Futurock, la influencer analizó cómo las redes sociales amplifican mensajes violentos y cómo estos pueden derivar en hechos concretos de violencia. Y no se guardó nada: "Cuando los discursos de odio los empiezan a dar las personas más poderosas del país, como un presidente, influencers conocidos o quien sea, empiezan a pasar estas cosas",

Para argumentar su punto, recordó la masacre de Barracas, donde un hombre atacó con una bomba molotov a cuatro mujeres lesbianas, provocando la muerte de tres de ellas. "El discurso de odio siempre lleva a los quilombos que pasan después. Por ejemplo, lo que pasó en Barracas", dijo. Y fue más allá: "Yo no lo veo ajeno que haya pasado justo en el momento que pasó, cuando están saliendo de la cloaca muchísimas personas que, uno piensa como que el ser humano evolucionó, y no"

Pero si algo caracteriza a "La Reinis" es su humor irreverente. Cuando Mengolini le preguntó si había enfrentado el ataque de trolls libertarios en X (ex Twitter), su respuesta fue tan sincera como lapidaria: "Sí, me pasó mucho, porque yo abiertamente nunca lo banqué mucho a Milei, lo dije cuando ganó las elecciones y, no es que lo dije, tiré un tuit. Pero además, chicos, perdón, ¿se van a tomar en serio la postura política de 'La Reinis'? Búsquense un problema honesto, son tontos".

Sofia Gonet

Su comentario no tardó en viralizarse, desatando una ola de reacciones en redes. Mientras sus seguidores la ovacionaban por "cantarlas como son", los libertarios respondieron con el mismo tono agresivo que ella denunció. "Ironía nivel Dios", comentó un usuario, destacando que la influencer había hecho que sus críticos confirmaran su punto sin darse cuenta. Gonet, fiel a su estilo, sigue adelante sin dar el brazo a torcer. Su crítica quedó instalada, generando el debate sobre hasta qué punto las palabras de los poderosos pueden traducirse en acciones en la calle. Mientras tanto, 'La Reinis' sigue reinando en las redes, incluso cuando pisa terrenos políticos.