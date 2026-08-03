Diego Leuco tuvo que salir a pedir disculpas tras un comentario desubicado a una bailarina pero nadie le creyó

Lo que para el equipo de Antes que Nadie fue un simple chiste al aire, para la bailarina Kiara Aldeco terminó convirtiéndose en un momento de profunda angustia. Todo comenzó cuando en el programa de Luzu TV mostraron un video en el que la joven, integrante de Pasión de Sábado, aparecía bailando frente a sus abuelos.

Lejos de celebrar la escena, los conductores hicieron comentarios irónicos y se rieron de la situación. Indignada, Kiara publicó un fuerte descargo en redes sociales en el que apuntó directamente contra Nicolás Occhiato, dueño del canal, que vuelve a quedar envuelto en una nueva polémica.

La bailarina Kiara Aldeco salió de defenderse de las burlas en Luzu TV

A través de sus historias de Instagram, la bailarina expresó su decepción por lo ocurrido y cuestionó el lugar que ocupan quienes tienen un espacio de comunicación con tanta llegada: "Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", escribió en referencia al episodio ocurrido durante el ciclo conducido por Leuco.

Luego explicó que detrás de cada publicación hay años de preparación y sacrificio, y remarcó que su carrera va mucho más allá de un video viral: "Quiero aclarar que no me dedico únicamente a un solo estilo: soy una bailarina en formación constante, versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando . No me considero la mejor, estoy lejos de eso, pero sí sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada video y de cada oportunidad", expresó.

En LUZU se rieron de una bailarina de Pasión de Sábado que llevó a sus abuelos al programa. Ella realizó un descargo decepcionada de la burla. pic.twitter.com/OfXWcvNXIt — Real Time (@RealTimeRating) August 2, 2026

En el mismo descargo, Aldeco también cuestionó que se tome con liviandad el esfuerzo de quienes intentan abrirse camino en el mundo del arte y diferenció la crítica del destrato público: "También me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza, especialmente sabiendo lo difícil que es vivir del arte en nuestro país. No espero que a todos les guste cómo bailo; las críticas son parte de exponerse. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona", sostuvo.

Para cerrar, la bailarina volvió a dirigirse directamente a Nicolás Occhiato y le recordó la responsabilidad que implica estar al frente de un medio con tanta influencia, especialmente teniendo en cuenta su cercanía con el ambiente de la danza en referencia a su novia Flor Jazmín Peña que también es bailarina: " Teniendo tan de cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina. Una cosa es opinar o hacer una crítica; otra muy distinta es reírse del trabajo y la pasión de alguien. Como comunicadores, creo que tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten", concluyó.

El descargo de Kiara Aldeco

El descargo de Kiara se viralizó en cuestión de minutos, al igual que el recorte del programa que originó la polémica. La repercusión fue tal que el equipo de Antes que Nadie decidió referirse al tema y pedir disculpas al aire: " Le quiero mandar un beso, le queremos pedir disculpas a Kiara Aldeco ", comenzó diciendo Diego Leuco, aunque para muchos la disculpa sonó más a un trámite obligado por el revuelo en redes que a un verdadero gesto de empatía con la bailarina.

EN LUZU VOLVIERON A PEDIR DISCULPAS. Diego Leuco se refirió a las risas hacia a una bailarina de Pasión de Sábado: "Nos reímos del contraste de video que trajo Yoyi y el video que trae el trinche". https://t.co/lRk54Rdv3E pic.twitter.com/WzvBZR6zUF — Real Time (@RealTimeRating) August 3, 2026

A continuación, el conductor intentó contextualizar lo sucedido y explicó cuál era la dinámica habitual de esa sección del programa. Sin embargo, lejos de asumir el impacto que tuvieron las burlas, volvió a justificar el momento como parte de un chiste interno: "El otro día pusimos un video en viernes de abuelos, los que conocen la sección claramente lo saben, pero es verdad que por ahí el video sacado de contexto queda mal... nosotros nos reímos siempre del contraste que hay entre un video que trae Yoyi (Francella), mega tierno, y uno que trae Trinche", explicó.

Las disculpas no terminaron de convencer a muchos usuarios, que consideraron que la explicación minimizaba el malestar de la bailarina y volvieron a cuestionar el tono con el que se abordó la situación. Mientras tanto, Kiara Aldeco recibió una ola de mensajes de apoyo de seguidores y colegas, que respaldaron su postura y defendieron el respeto hacia quienes trabajan y buscan hacerse un lugar en el mundo del arte.