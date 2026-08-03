Milei aseguró que "muchos" argentinos llegan a fin de mes y comparó a la Argentina con Suiza

Javier Milei volvió a defender su programa económico y aseguró que la situación social mejoró desde el inicio de su gestión, pese a los cuestionamientos por la cantidad de argentinos que necesitan más de un trabajo o recurren al endeudamiento extremo para cubrir sus gastos básicos.

En diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo, el Presidente afirmó: " No somos Suiza, pero estamos mucho mejor ". También sostuvo que la pobreza bajó del 57% al 29% y que la indigencia pasó del 20% al 6%, según los datos que presentó durante la entrevista.

Milei anunció un proyecto para un "shutdown" del Estado en caso de que no se cumpla con las metas del déficit fiscal.

Milei vinculó esa defensa con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca impedir que la entidad financie al Tesoro y limitar la emisión monetaria como mecanismo para cubrir el déficit. Según explicó, el objetivo central es "extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos".

El Jefe de Estado insistió en que la independencia del Banco Central no depende de una declaración formal, sino de quitarle al organismo las herramientas que permitieron financiar al Estado: "Cuando el Banco Central financia al Tesoro, eso es equivalente a falsificar dinero", afirmó al cuestionar, muy fiel a su estilo, las políticas económicas de gobiernos anteriores.

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🗣 "La cantidad de empleo en la economía subió"



➡ Javier Milei dijo que "el nivel de desempleo está prácticamente constante" y agregó "Muchas de las empresas que cierran son empresas que tienen una persona".



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Pero el tramo más explosivo de la entrevista estuvo dedicado a Victoria Villarruel. Milei redobló sus críticas contra la vicepresidenta y la definió con una frase lapidaria: " Es intrascendente, es una opositora del gobierno ", dijo sin pelos en la lengua.

En la misma línea, cuestionó sus declaraciones sobre la gestión libertaria y aseguró que sus expresiones generaron tensión internacional: "Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas, generaron tensión en Londres, hubo comunicación con ese país", manifestó durante la entrevista con Radio Mitre.

🔴 MILEI CONTRA VILLARRUEL



🗣 "Todo el mundo sabe que Villarruel es un opositora al Gobierno"



➡ Milei calificó a la vicepresidenta como "alguien intrascendente dentro del Gobierno" pic.twitter.com/rxygF2ssc2 — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) August 3, 2026

Villarruel había tratado de "loco" al Presidente, pero Milei respondió reivindicando esa acusación: "Me encanta. Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco, los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas".

La pelea también se extendió a los vínculos políticos de la vicepresidenta y, ene se sentido, Milei cuestionó sus encuentros con los gobernadores Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, además de su reunión con la expresidenta Isabel Perón en Madrid: "Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela... o, digamos, abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por seis la inflación, que multiplicó por seis los pobres y que, políticamente, era el modelo de la Triple A. Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago", lanzó Milei.

Gildo Insfrán junto a Victoria Villarruel

Entre la comparación con Suiza y las cifras sociales Javier Milei volvió a dejar en claro que no dará ni un paso atrás con su plan de gobierno con la motosierra aunque también dejó en evidencia que su futuro compañero de fórmula no tendrá nada que ver con Victoria Villarruel.