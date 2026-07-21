¿Dónde está la plata de APTRA? Marcelo Polino pidió los balances y estalló el escándalo

Marcelo Polino pateó el avispero en la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Tras que invitaran a los socios a revisar los balances, denunció que no estaban disponibles y la situación escaló lo suficiente como para que las sospechas se generalicen. Desde la entidad que conduce Luis Ventura aseguraron que el 30 de julio estarán las rendiciones de todos los Martín Fierro organizados en el último tiempo y que allí se podrán hacer las consultas correspondientes.

El periodista de espectáculos debió aclarar que no fue él quien pidió los balances, sino que APTRA fue quien los ofreció, de acuerdo al estatuto que ordena que, 15 días antes de una asamblea, estén a disposición. "Cuando nos mandan el mail invitándonos para ver los balances, me presento en APTRA y no estaban. Y lo único que hice fue poner en el chat de los socios: 'chicos, no están los balances'", reveló Polino.

El ex Intrusos, en diálogo con ese programa, recordó que desde hace 20 años que preside el consorcio de donde vive y que tiene "bastante training" en ese tipo de asambleas. "El año pasado y el anterior no fui porque estaba de gira con Fátima. De hecho ahora retomamos en agosto y ahora puedo ir porque estoy en Buenos Aires grabando en Caras TV. Por eso me acerqué a ver un poco el tema del balance", señaló.

"El estatuto dice que 15 días antes de la asamblea tienen que presentar los balances para que los socios puedan verlos. Lo puse en el chat, me dijeron que hable con el contador y el contador me dijo que los había entregado", remarcó en relación a la ausencia de las rendiciones correspondientes. "Me pone en un lugar muy expuesto que el chat lo tenga todo el mundo", añadió al respecto.

Luis Ventura es el actual presidente de APTRA.

El periodista protestó porque, a partir de la difusión de lo ocurrido, comenzaron los rumores. "Después me llegaba: 'Polino investiga a Ventura'. Yo no investigué a nadie, yo no pedí nada. Ellos nos invitaron como comisión directiva a ver los balances para revisar, así llegar a la asamblea con alguna duda que pudiste evacuar antes", consideró.

"Yo lo quiero a Ventura", aseguró Polino, quien además afirmó que no tiene intenciones -al menos en el corto plazo- de ser candidato a presidente de APTRA, como sugieren algunas versiones."Estoy grabando un ciclo de 50 entrevistas. El 5 de agosto me voy a hacer Cuyo, toda una gira con Fátima que retomamos, después se viene un Teatro Ópera. Tengo la cabeza en lo que puedo", argumentó.