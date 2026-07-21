Tini Stoessel y el emotivo posteo que le dedicó a De Paul tras la derrota: "Estoy profundamente orgullosa de vos"

Tini Stoessel, al igual que una cábala, volvió a estar junto a su novio Rodrigo de Paul en la Final del Mundial 2026, como lo había hecho en Qatar 2022. Tras la derrota en la final contra España, la cantante estuvo en silencio unos días, pero este martes se animó a referirse al partido y saludo de forma muy emotiva a su pareja, quien también había dejado una publicación cargada de bronca el último lunes.

"Gracias Selección por tanto. Son y van a ser eternos", escribió Tini en una historia en su Instagram con una foto del mediocampista del Inter de Miami de cara al público argentino que se acercó el último domingo al MetLife Stadium de New Jersey, donde se disputó la final del mundo. Tras esas palabras dedicó las siguientes directamente a su pareja, con quien está desde antes de 2022, pero que tuvo un traspié de algunos meses que los separó entre los dos mundiales.

La historia que subió Tini Stoessel para felicitar a la Selección y elogiar a su novio, Rodrigo de Paul.

"Mi vida, ya sabés todo. Se me hace difícil expresarlo por acá en este momento", reconoció Stoessel, quien no es de especializarse en las publicaciones melosas y quien además, es muy resguardada de mostrar su vida privada de manera pública y expuesta. "Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y te admiro para siempre", cerró la artista, con todo el cariño a flor de piel.

Tras eso, en una segunda historia, compartió la publicación del futbolista en la cual lamentó la derrota sufrida. "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", aseguró allí el ex Racing Club de Avellaneda, quien confirmó que "con el correr de las horas" caen aún más de "la identificación" que tiene el pueblo argentino con el grupo de futbolistas, que "va más allá del trofeo".

La publicación de Rodrigo de Paul para saludar al público argentino tras la eliminación en la Final del Mundial 2026.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", reflexionó el novio de Tini. "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino", cerró.