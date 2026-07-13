Dos caminos: Wanda Nara pegó un volantazo a París y dejó expuestas las verdaderas intenciones de Icardi

Mientras Mauro Icardi disfruta de su escapada con la China Suárez, Wanda Nara eligió otro camino: París, lujo y tiempo con sus hijos. En medio de una guerra judicial que suma un nuevo capítulo casi todos los días y del reciente enfrentamiento del futbolista con Yanina Latorre, la empresaria decidió correrse del escándalo mediático y refugiarse en unas vacaciones familiares por Europa.

La diferencia de postales no pasó inadvertida. Mientras el deportista fue visto en Miami junto a la China y un grupo de amigos, Wanda aterrizó en la capital francesa acompañada por su pareja, Martín Migueles, y cuatro de sus hijos, entre ellos Francesca e Isabella, las niñas que comparte con el delantero.

Wanda Nara viajó a Paris

Vale recordar que el ex Galatasaray había solicitado autorización judicial para viajar con sus hijas a Miami. El permiso fue concedido, aunque bajo una condición clave: las menores debían viajar junto a Wanda y recién en Estados Unidos quedarían al cuidado de su padre . Finalmente, Icardi desistió de esa modalidad y emprendió el viaje sin ellas.

Fiel a su estilo, la conductora de MasterChef compartió cada detalle de la escapada en sus redes sociales. Desde el vuelo en primera clase hasta su llegada a un exclusivo hotel parisino, donde mostró la sofisticada decoración y el comienzo de unas vacaciones que, al menos en las imágenes, estuvieron lejos de cualquier conflicto.

Los hijos de Wanda Nara paseando por Paris

Durante los primeros días recorrió algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad: caminó por los alrededores de la Torre Eiffel, disfrutó de un helado, hizo una pausa para tomar un café en una clásica brasserie parisina y cerró una de las jornadas con una cena gourmet en un exclusivo restaurante. No fue un destino cualquiera: París guarda un fuerte significado para Wanda, ya que allí vivió junto a Mauro Icardi entre 2019 y 2022, durante el paso del futbolista por el PSG.

Uno de los momentos más emotivos del viaje llegó cuando Benedicto y Constantino se reencontraron con amigos que habían conocido durante aquellos años en Francia. Wanda inmortalizó el encuentro en una foto tomada en la habitación del hotel y la acompañó con un simple pero significativo mensaje: "Amigos de París", dejando en evidencia que algunos vínculos sobreviven al tiempo y la distancia.

Los hijos de Wanda Nara se reencontraron con viejas amistades de Paris

Las historias también reflejaron la gran complicidad entre los hermanos. Benedicto protagonizó una de las escenas más tiernas al cargar en brazos a Francesca mientras caminaban por las calles parisinas. La empresaria acompañó las imágenes con la palabra "Hermanos" y un corazón rojo, destacando el fuerte lazo que los une.

El viaje llega después de semanas especialmente sensibles para la familia. Wanda estuvo un mes sin ver a Francesca e Isabella y, una vez finalizado ese período, las niñas regresaron con ella mientras Icardi partía rumbo a Miami junto a la China Suárez.

Mauro Icardi y La China Suárez celebraron en la Bresh de Miami el pase a semifinales de Argentina. El miércoles a las 16 hs. en Atlanta la Selección Nacional enfrenta a Inglaterra en el Mundial 2026 #chinasuarez #mauroicardi #icardi #miami #bresh pic.twitter.com/GUbgEG4T1s — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) July 13, 2026

En Estados Unidos, la actriz fue fotografiada durante una edición de la fiesta Bresh, mientras distintos jóvenes compartieron videos en redes sociales donde también se veía al futbolista disfrutando de la noche.

Las imágenes de uno y otro lado marcaron un fuerte contraste: mientras Mauro Icardi y la China Suárez optaron por la vida nocturna y las salidas con amigos, Wanda Nara eligió mostrar una escapada familiar, rodeada de sus hijos y reviviendo una ciudad que supo ser su hogar durante algunos de los años más importantes de su relación con el delantero.