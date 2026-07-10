"Yo no sabía que era un inútil": Ramiro Agulla y su confesión sobre la campaña que llevó a De la Rúa a la presidencia

El destino, siempre poético, quiso que Ramiro Agulla se fuera un 9 de julio. El publicista más sagaz, irreverente y disruptivo de la historia argentina falleció este jueves a los 62 años, víctima de una neumonía que derivó en un shock séptico.

Se fue el hombre que no solo vendía candidatos, sino que construía mitos; el creativo que entendió, antes que nadie, que la política se juega en el terreno de las emociones y que un buen spot puede valer más que mil discursos de campaña.

Ramiro Agulla

Pero... ¿Cuál fue el secreto que había detrás de esta mente brillante que llevó hasta a Fernando de la Rúa a ser presidente de la Nación en 1999? Cabe recordar que fue su "bautismo de fuego" en las grandes ligas presidenciales y, fiel a su estilo, lo hizo rompiendo el molde: el secreto nació de un dardo de la oposición que vino de Eduardo Duhalde quien había chicaneado con que un domingo de lluvia con De la Rúa sería el colmo del tedio. Agulla, en lugar de negarlo, lo usó como escudo.

"De la Rúa fue mi primera incursión y bueno... salió mal... Me metí porque lo que me interesaba era la alternancia... me parecía algo interesante", recordó Ramiro años después con esa honestidad brutal que lo caracterizaba. Él fue quien escuchó a Duhalde decir "Imagínense un domingo de lluvia aburrido con De la Rúa presidente", vio la oportunidad y no tuvo ninguna duda en disparar.

Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo precio a la crisis del 2001

Así nació el spot que paralizó al país, con un De la Rúa mirando a cámara y sentenciando: "Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quiénes se divierten con la impunidad? ¿Aburrido? ¿Y divertida es la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? Viene una Argentina distinta: la Argentina del respeto, la de las reglas claras, la de la dignidad, la del trabajo; que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre, quiero un pueblo feliz".

Con el estallido de 2001, Agulla cargó durante años con el peso de haber sido el "ilusionista" de aquella Alianza. Sin embargo, lo enfrentó con la sagacidad y el humor que solo los genios poseen.

Ante el cuestionamiento constante de cómo no pudo prever el desenlace, él respondía con una lógica imbatible desde la creatividad publicitaria: "Siempre me preguntaban: '¿Pero cómo no te pudiste dar cuenta? ¿Cómo no te pudiste dar cuenta que era un inútil?'. Claro, nadie te cuenta desde afuera lo que está vendiendo. Yo en ese comercial no sabía que era un inútil", confesó en 2022. Una frase que resume la esencia del publicista: un buscador de verdades relativas que, a veces, se chocan de frente con la realidad absoluta.

Más allá de la política, Agulla fue el artífice de la mítica agencia Agulla & Baccetti, donde parió campañas que son parte del ADN cultural argentino (como las famosas "Llamas" de Telecom). Su pluma y su visión asesoraron a figuras tan dispares como Carlos Menem (con la recordada campaña "¡Vamos Menem!" que también fue furor), Francisco de Narváez y sectores del peronismo cordobés, extendiendo su influencia a México, Chile y Estados Unidos.

Ramiro Agulla se fue joven, pero habiendo vivido mil vidas en la publicidad: supo que para convencer a un pueblo, primero hay que entender sus miedos y sus deseos más profundos. Hoy, la Argentina de la comunicación está un poco más aburrida, pero esta vez, no es por una estrategia de campaña, sino por el silencio de uno de sus más grandes maestros.