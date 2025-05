El abogado de Verónica Ojeda rompió el silencio y complica a la jueza del caso Maradona: "Nos dejaron sin justicia"

Si bien Diego Maradona dejó este mundo hostil hace casi cinco años, su memoria sigue viva en el pueblo argentino. En los últimos días, esa presencia volvió a cobrar fuerza con la controversia que rodea el juicio iniciado por su familia contra los presuntos responsables de su muerte.

Mientras se analizan los últimos días de vida del astro del fútbol, surgió un rumor que encendió todas las alarmas: la supuesta existencia de un documental grabado en secreto que involucra a Julieta Makintach, una de las juezas del caso. "Es el escándalo judicial más grande que tuvo la provincia de Buenos Aires, lejos", aseguró Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y de Fernandito, el hijo menor de Maradona.

Las hijas de Diego Maradona durante la segunda audiencia del juicio por su muerte

En diálogo con Radio Continental, Baudry calificó el hecho como "un escándalo" y aseguró que la situación generó "mucha tristeza" a nivel familiar. Además, criticó que, como representante legal en la causa, no tuvo acceso a las imágenes que ya comenzaron a circular en los medios de comunicación: " La revelación de estas imágenes vuelve a dejar a la familia Maradona sin justicia ", lamentó.

Respecto al rol de la jueza Makintach, el defensor de Verónica Ojeda fue contundente: "Yo le pregunté, y está grabado, si había participado en un documental. Me dijo 'de ninguna manera' y que no era verdad. Hoy, cuando veo las imágenes, ¿qué me va a contestar mañana?". En el material audiovisual filtrado, se puede ver a la magistrada hablando frente a cámara y narrando escenas: "Finalmente después de dos años hoy se inicia el juicio".

Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y del hijo menor de Maradona, habló sobre la jueza Makintach

Sobre el futuro del juicio, Baudry explicó que el proceso podría continuar si se aparta a Makintach de la causa o, en su defecto, reiniciarse desde el principio: "Lo sano sería que se vuelva a foja cero, pero eso depende de la mayoría, porque cualquiera, el día de mañana, puede pedir la nulidad del proceso si no le gusta la condena", planteó.

Además, subrayó la gravedad institucional del caso: "Cuando uno ve las imágenes que salen en televisión, cuesta creer que los otros jueces y camarógrafos no supieran lo que estaba ocurriendo. Usaron el espacio público-privado de los jueces para filmar. Es muy difícil pensar que no había conocimiento".

El navegador no soporta este contenido.

Baudry también explicó que, si se aparta a los jueces involucrados, habría que reiniciar las declaraciones testimoniales, salvo que se logre un acuerdo probatorio con algunas de ellas. Sin embargo, advirtió que cualquier parte podría impugnar ese camino. En paralelo, no descartó la posibilidad de un juicio político contra Makintach: "Si no se aparta, la vamos a apartar. Esto no merece discusión", afirmó con contundencia.

¿De qué delitos podrían acusar a la jueza?

La causa contra Makintach está a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. Por el momento, se investiga bajo la carátula de "averiguación de ilícito", aunque el material recolectado podría dar lugar a la imputación de varios delitos.

Para que eso ocurra, sin embargo, la jueza debería ser desaforada: "Se debería pedir el desafuero para poder indagarla, y eso lo otorga la Secretaría de Enjuiciamiento del Congreso bonaerense", detallaron fuentes judiciales a Infobae.

El navegador no soporta este contenido.

En el expediente figuran imágenes encontradas durante los allanamientos, tanto de la primera audiencia del juicio como del fin de semana previo al inicio del proceso, donde se ve a la jueza en tomas realizadas dentro de los tribunales. También hay una declaración testimonial del camarógrafo involucrado, quien confirmó: "Iba a ser un documental sobre la jueza". El título tentativo, según trascendió en los pasillos judiciales, sería La jueza de Dios.

Según los especialistas, hay al menos seis delitos que podrían imputársele:

Incumplimiento de los deberes de funcionario público (pena de 15 días a 1 año de prisión). Tráfico de influencias (1 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos). Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (4 a 10 años de prisión). Cohecho (1 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua). Malversación de caudales públicos (2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua). Sustracción de medios de prueba (1 mes a 4 años de prisión).

El proceso judicial, que ya era complejo y cargado de expectativas, entra ahora en una fase aún más delicada. Lo que está en juego no es solo la verdad sobre los últimos días de Diego Maradona, sino la credibilidad del sistema judicial argentino.