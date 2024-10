El Cantando 2024 se hunde y Tinelli lo toma con soda: "El final es el mismo para todos"

Tal y como se esperaba, el Cantando 2024 se hunde más rápido que el Titanic y casi de manera desesperada, la producción de LaFlia -encabezada por Marcelo Tinelli- decidió hacer drásticas modificaciones en su afán de que impacten de lleno en los números de audiencia, los cuales cada día son más bajos. Resulta que a dos semanas de su estreno, el reality de América TV sufrirá fuertes cambios empezando por la salida de su conductora: Flor Peña. La actriz se ausentará debido a que viajará por el país con la obra Mamma Mia y la reemplazará Fernando Dente. Según trascendió, a partir del miércoles el actor tomará las riendas del ciclo.

Flor Peña abandona el Cantando 2024

Al mismo tiempo, Ángel de Brito -uno de los principales críticos del certamen, pese a que pertenece (por ahora) a la misma señal- reveló que "la semana que viene, en el Cantando 2024, empiezan los Súper Duelos". "Los participantes se enfrentan todos contra todos. Y uno de los dos de ese Súper Duelo queda eliminado", anunció el conductor de LAM. De acuerdo con su explicación, la producción busca renovar el staff, lo que demuestra la pésima elección de "famosos" que llevaron adelante antes de la puesta en marcha del programa. "A partir del miércoles, duelo todos contra todos", contó el periodista y agregó: "Tres eliminados el jueves y tres eliminados el viernes".

El Cantando no supera los 3 puntos de rating

También adelantó que la semana próxima se eliminará 10 parejas. La idea de la producción a cargo del programa es buscar "famosos" más convocantes, atractivos y que, en definitiva, canten un poco mejor que los actuales debido al pésimo nivel mostrado hasta ahora en el reality que en definitiva es de canto. Lo cierto es que en el último programa, el viernes 4 de octubre, el certamen conducido por Peña consiguió 3 puntos de promedio y, en galas anteriores, no llegaron a los 2 puntos. ¿Cuánto midió el Cantando 2024 el lunes antes de los llamativos cambios que impondrán? El rating varió entre 2 y 2.5 puntos, lo que demuestra su evidente caída.

Lo cierto es que el Cantando 2024 se suma a los últimos grandes fracasos televisivos de LaFlia en la pantalla de Daniel Vila. Además, si se hace un análisis mucho más profundo, el propio Tinelli viene siendo una víctima más del cambio de época. La TV abierta, se sabe, ya no es lo que era. Las plataformas por streaming, sumado a la calidad de los programas que se pueden ver hoy en día en la pantalla chica, fueron causando que año tras año la audiencia disminuyera. El claro ejemplo de esto fue el Bailando por un sueño, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, que desde el año 2019 viene registraron una evidente caída en el rating.

Masivos cambios para mejorar la cara del reality

Eso no es todo. Si no que cada productor que encabezó el hombre de Bolivar desde aquel año viene sufriendo en términos de audiencia. ¿Los últimos grandes ejemplo? Al rotundo fracaso del Bailando por un sueño, que se derrumbó como un edificio en demolición, se le sumó la entrevista que le hizo a Lionel Messi el martes 18 de junio a las 21.30, la cual midió apenas 2.9 puntitos de rating. Y no conforme con eso, al día siguiente puso al aire el primer programa de Primos de América. El ciclo estaba pensado para que Marce y su primo, El Tirri, cubran la Copa América que se está desarrollando en Estados Unidos. ¿Cómo le fue? La hecatombe, la debacle total...

En su debut, el programa que el propio Tinelli puso al aire en su rol como gerente de programación de América TV logró 1.6 puntos de promedio. Había arrancado cerca de las 3 unidades de rating que le dejó LAM, pero apenas salieron los primos maravilla en pantalla, los televidentes huyeron despavoridos. Luego del primer cuarto de hora cayó a los 2 puntos y ya en el cierre, pasó a medir 0,9. Como consecuencia, desde América salieron a confirmar que lo habían levantado, aunque optaron por cuidarle la imagen al conductor y poner como excusa que se iba a dejar de emitir "porque no se consiguieron los derechos de Conmebol".

Marcelo Tinelli y su llamativo posteo en redes

Pese a esto, Marcelo Hugo insiste, ya sea por edad, experiencia o recomendación de su terapeuta, en tomarse las cosas mucho más relajado de lo que lo hacía con anterioridad, quizás entendiendo que su etapa de oro en la pantalla chica ya quedó en el pasado y que lo que resta del camino debe disfrutarlo, en vez de seguir en esa constante búsqueda de cosechar éxitos. "Gracias por los elogios y las críticas. Pasan los años y uno sigue aprendiendo. Manténganse firmes aunque las cosas no vayan bien o la vida los colme de felicidad. Disfruten. El final es el mismo para todos. Los amo", escribió el conductor, en respuesta a las críticas del Cantando 2024.