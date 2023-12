El centrazo de la madre de Nicole Neumann ya Fabián Cubero y Mica Viciconte

Pasaron siete años de que Fabián Cubero decidió volver apostar al amor y para eso, eligió como compañera a Micaela Viciconte con quien ya tuvieron su primer hijo. Sin embargo, en todo ese tiempo juntos, todo lo bueno que supieron construir, siempre tuvo un sobrepeso por atrás llamado Nicole Neumann.

mica-viciconte-fabian-cubero

La tenencia de las hijas, los días compartidos, que no se crucen a Viciconte en la casa, que no tengan salidas, las vacaciones reguladas y un sinfín de problemáticas que surgieron entre ambos hicieron que todo terminara en manos de la Justicia a tal punto de que los tres adultos tienen prohibido nombrarse tanto en los medios de comunicación como en cualquier ámbito porque en caso de hacerlo, tendrían problemas legales.

Es que las cartas legales, las demandas y las constantes peleas tomaron un cierto protagonismo en la vida de Neumann y Cubero porque después de su escandalosa separación, recordaron que deberán mantener un vínculo hasta la eternidad por tener tres hijas en común: Indiana, Allegra y Siena por las cuales siempre tendrán que estar en contacto. Aun así, a pesar de que el tiempo pasa, nada parece cesar esa mala relación y día a día las cosas se agrandan para peor.

Fabián Cubero junto a sus tres hijas y Micaela Viciconte

La última gota que había hecho que el vaso rebalse fue cuando la hija mayor, Indiana, planteó la idea de irse a vivir con Cubero y con la ex participante de Combate porque su relación con Neumann estaba totalmente rota, a tal punto de que se llegó a poner en dudas tanto la presencia de la jurado de "Los ocho escalones" en la fiesta de ella, como también la presencia de la joven en el casamiento de la blonda.

No obstante, el nubarrón parece haber pasado de largo y una de las últimas noticias que se dieron a conocer fueron que para que Indiana asista a la boda de Neumann con Manuel Urcera, tuvo que influir muchísimo Cubero, quien le habría pedido a su hija que reconsidere su enojo con la madre y trate de acompañarla en un momento tan especial como es un casamiento. Por ello, la joven volvió a hablar con su madre, dejaron en claro las cosas que les había molestado sobre su relación y volvieron a compartir momentos familiares juntos.

Asimismo, aquella reflexión le podría haber costado muy caro en la vida de Neumann porque a pesar de estar en una guerra mediática, legal y familiar con su ex esposo, quien no supera la bondad y la responsabilidad afectiva es justamente la familia de la modelo, que hasta el día de hoy elige seguir teniendo activo el vínculo con el ex futbolista.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas.

Todo parece indicar que los planetas no se alinean para que Nicole pueda encontrarse realmente paz. De la pelea con Cubero y Viciconte pasó a su encontronazo con Indiana y ahora como si fuera poco, mientras accedió a acercarse mucho más a su padre y a su hermana, perdió una relación más en su vida: la de su madre.

Nada parecía tan grave hasta que fue la mamá de Neumann quien decidió ausentarse a la boda por llevarse "pésimo" con su hija y ni siquiera se tomó el tiempo de viajar hacia Argentina para compartir algún que otro momento. Teniendo en cuenta esta actitud, decidió rematar la guerra enviándole un mensaje cariñoso a Cubero por las redes sociales, justamente para que tanto Nicole como sus allegados pudieran verlo.

Claudia Neumann ya demostró que la relación está completamente rota desde el momento en que se tomó el atrevimiento de no estar presente en el casamiento por decisión propia. Pero si a esta historia le faltaba algún condimento, es que ella misma demuestre cariño afectivo con el ídolo de Vélez.

Fue en una foto que posteó Viciconte de Cubero junto al hijo que tienen ambos, Luca, felicitándolo por su cumpleaños y dejando abierta la publicación para que todos puedan dejar sus comentarios en un nuevo aniversario del nacimiento. ¿Y quién le comentó? La única persona que faltaba: Claudia Neumann.

Comentario de la mamá de Neumann en una foto de Viciconte.

La mamá de la blonda entró al Instagram de Viciconte, vio la imagen publicada y no tuvo mejor idea que escribir "Muy feliz cumple!!" junto a un emoji de felicidad y dos copas brindando. Hasta el momento no se dio a conocer la reacción de Neumann, pero lo que sí está claro es que las aguas dentro de su familia y sus vínculos están cada día más divididos.