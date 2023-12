Benjamín Rojas en BBN: de su infancia junto a Cris Morena, a su mirada sobre la "nueva" ficción

"Los días de colegio se respetan y no hay posibilidad de que falte ni una sola vez", decía el papá de Benjamín Rojas cada vez que una productora lo llamaba porque había quedado en un casting. Dicho y hecho, el actor emprendió su camino artístico desde joven, entrelazado con las novelas de Cris Morena que lo prepararon para que hoy pueda estar actuando sobre teatros de tal magnitud en Avenida Corrientes.

Benjamín Rojas

En diálogo con BigBang, Benjamín desarrolló cómo vivió todos estos años de vida ligados a la ficción. En primer lugar, entiende y asegura que fue Cris Morena quien le marcó su vida de par en par tras trabajar en distintas telenovelas teniendo personajes principales en cada una de ellas. Chiquititas, Rincón de Luz, Rebelde Way y Floricienta, fueron algunas de las que marcaron su camino.

Cuando toda esa etapa terminó, prosiguió actuando en distintas novelas dentro de la televisión y hasta películas, pero llegó un momento en que decidió abocarse aún más al teatro como estilo de vida. Sí es cierto que fue partícipe de shows en el Gran Rex en varias ocasiones de la mano de Floricienta, pero todavía le quedaba darle una vuelta de tuerca más a toda la esencia que vivía arriba de esos escenarios.

Por eso mismo fue que empezó a abocarse directamente a realizar obras de teatro y en las que le tocó participar fueron éxitos tras éxitos, como por ejemplo la que interpretó junto a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Hoy, el oriundo de La Plata tiene decidido que quiere ir por más y en enero, se estrenará una nueva obra donde será uno de los protagonistas principales: "Escape Room".

Rojas junto a Brenda Gandini, Sofía Morandi y Gonzalo Súarez, buscarán conquistar el corazón y la atención de todas las personas a partir del 5 de enero en una obra teatral que se estrenará en el Multitabaris Comafi. A pesar del contexto del país, del cual Benjamín admitió estar "atento a lo que sucede en la calle", teniendo en cuenta la situación económica, desde boletería les acercaron la noticia de que las entradas estarían arrasando para comenzar la temporada.

"Escape Room" interpretada por Benjamín Rojas, Sofía Morandi, Brenda Gandini y Gonzalo Suárez.

¿Cómo te preparas para el estreno de esta obra?

-Bien, re contento, muy expectante en un momento donde todos estamos a full con los ensayos, estrenamos el 5 de enero así que estamos felices con muchas expectativas. Hubo una buena respuesta de la gente en cuanto a la boletería y el interés de ver la obra así que también estamos muy conformes con eso.

¿Les agarró incertidumbre para ver lo que iba a pasar en cuanto a la boletería por cómo está la situación económica del país hoy?

-Por supuesto uno desea lo mejor pero uno no sabe si va a ser exitosa o no. Por supuesto que estábamos atentos a lo que pasaba en la calle y sí, pero hay que seguir. Esto es un proyecto que estaba estipulado y dijimos de meterle todo, avocarnos e ensayar, después ver la parte artística, interpretar los personajes y después nos vino la buena noticia de que había tenido una buena respuesta la obra y eso ayudó muchísimo para seguir trabajando y afianzando. Pero la verdad es que no estamos muy encima de esa situación, sí la obra es una obra linda para este momento porque habla mucho de muchas cosas que le pasan al ser humano incluido la política y sus ideologías, por eso también está muy bueno.

¿Creés que en estos momentos hay una gran responsabilidad para poder captar la atención del público en los teatros?

-Los teatros ahora están integrando la tecnología, tenemos un equipo de redes, un equipo audiovisual que predomina y es un medio más de comunicación. Con las redes sociales, publicaciones, promociones a través de la tecnología, creo que siempre estuvo bueno y me parece que está bueno que el teatro se adapte a eso. De hecho, creo que todas las obras tienen sus cuentas de Instagram con sus cosas, sus imágenes y eso fracciona el movimiento de la gente.

Benjamín Rojas

Si tenes que describir cuál es la magia que atrapa en un teatro... ¿cómo lo hacés?

-Es algo que sucede en esa hora y media y al otro día sucede algo completamente distinto, porque el teatro es algo vivo. Es algo que sucede en ese momento y en ese instante. Es algo único. Los que están en esa sala son los que van a vivir eso. Nadie más que ellos pueden sentirlo así.

¿Qué diferencias notas entre lo que es la televisión y el teatro?

-El teatro lo que tiene de diferente es que es como por ejemplo, en el cine siempre es más del director o el corte final de edición. La televisión es más del productor que es quien arma el equipo y quien lee lo que puede llegar a ser exitoso o atractivo para la audiencia entoces arma eso. El teatro es todo del actor, cuando se levanta el telón y está el público ahí mirándote, todo pasa por parte del actor. Los actores tenemos -entre comillas- la responsabilidad de atraer.

¿Cómo fue para vos trabajar a la par de Cris Morena?

-Fue un lugar que yo estoy agradecido eternamente. Si tuviese que vivir de nuevo eso, lo volvería hacer. No reniego de absolutamente nada, aprendí muchísimo y fue el lugar indicado. Aprendí muchas cosas ahí que hoy aplico. La puntualidad, el profesionalismo, después en el camino fui aprendiendo muchas otras cosas, pero todo lo que aprendí con ella y en esos momentos no los cambio por nada.

¿Seguís teniendo relación con ella o con los chicos que actuaste?

-Somos amigos, nos vemos, con Coco Maggio, Diego Mesaglio, no con todos obviamente, pero sí, tengo buena relación con la mayoría y quedó todo bien a pesar del tiempo que pasó.

Benjamín Rojas junto a Coco Maggio, Diego Mesaglio y compañía.

En un momento se habló mucho sobre la cierta carga horaria que tenían todos los que trabajaban en las obras de Cris Morena teniendo tan poca edad... ¿Lo sentiste así?

-No, no, para nada. Siempre respetamos todo e incluso yo iba al colegio y mis viejos desde el primer momento les dijo que sí, que no había ningún problema con que yo actúe, que haga lo que quiera pero ellos siempre dejaron en claro que si yo lo hacía, la prioridad era el colegio. "Que actúe pero los días y horarios de colegio se respetan", decían. Me remarcaban mucho que no podía faltar ni un sólo día a la escuela por tener que grabar o ensayar. Eso se hizo así y se respetó de tal manera. Yo salía del colegio, me esperaba un auto y de ahí me iba a grabar.

¿Influyó para algo en tu infancia?

-No, no. Para nada. Siempre estuve con mis amigos, siempre compartí todos los momentos. De hecho mis amigos de hoy son de La Plata, con los que fui al colegio. Esos son mis amigos, pero los más íntimos y confidentes. Así que en ese sentido no porque siempre estuve presente.

Benjamín Rojas interpretando a "Franco" en Floricienta.

Teniendo tantos años en la ficción... ¿creés que ahora se comenzó a hablar mucho más sobre la salud mental y más de quienes emprendieron el camino artístico desde muy jóvenes?

-Creo que ahora se empezó a hablar más, pero se habla de todo un poco. Por supuesto. Todo se analiza, todo se cuestiona y todo se trata de mejorar. Creo que parte del ser humano, de mejorar. Observándonos y analizándonos y viendo cómo mejorar de cara para adelante y me parece que ahí está la clave de las cosas.

¿Notás diferencias en lo que era antes la ficción y lo que es ahora?

-Creo que hay de todo y nosotros que somos actores tenemos que interpretar lo que cada uno quiera o desee. Yo creo que cuanta más pluralidad de temas haya en la ficción, mejor nos hace a nosotros como actores porque nos tenemos que entrenar cada vez mejor. Un día sos un asesino, un policía, otro día sos un cura, otro día sos un tipo normal, un abogado y todo tipo de temáticas. Creo que en esta obra que estamos preparando se entrelaza un poco todo.

¿De qué manera se entrelaza?

-Esta obra tiene una temática muy interesante que habla sobre la tolerancia. Creo que es un momento clave para hablar de eso. Devela el juego de una sala de escape que se meten estos participantes y se vuelve como todo muy interrogante. Son secretos que se develan que hacen que otros descubran otro tipo de cosas. Entonces ¿Qué pasa ahí? ¿Seguís tolerando esa persona? ¿Seguís enterándote de ciertos cambios? Bueno, eso me parece que es lo que pasa acá.

¿Te lo ponés a pensar así cuando terminan los ensayos?

Es que te da para analizar todo lo que pasa. ¿Estamos preparados para tolerar al otro? ¿Estamos preparados para tolerar a la persona que amamos con sus pensamientos? Me gusta mucho ponerme a pensar así. La obra habla un poco de eso. De la tolerancia hacia el otro. De la persona que elegís. Si a esa persona realmente la conoces y si la conocieses a fondo qué pasaría. Es algo muy bueno para analizar.