El escándalo detrás del comentario machista de Tripa hacia Lissa Vera y una confesión: "Se lo merecía"

En una confesión que sacudió los cimientos de la nostalgia pop, Lissa Vera, integrante del icónico grupo Bandana, expuso un duro enfrentamiento con Germán Tripel, conocido como Tripa, exmiembro de Mambrú. Durante una reciente entrevista en Los Profesionales con Flor, Lissa no se guardó nada y relató cómo un desafortunado comentario de Tripa marcó un antes y un después en la relación de amables bandas.

"Nos dijo que era claro que nos teníamos que retirar de la música, que éramos como tías que tenían que retirarse ", confesó Lissa, dejando en evidencia el tono despectivo y machista del ataque. Este comentario, además de generar indignación en el panel del programa, resalta una problemática social: la constante desvalorización hacia las mujeres en la industria musical.

Mambru - Bandana

Lissa no solo expresó su malestar por el comentario, sino que también dejó en claro que hubo una respuesta de su parte. "Por eso es la pica conmigo, porque yo también lo sacudí porque se lo merecía ", afirmó con firmeza. Sin embargo, este intercambio terminó por romper definitivamente el vínculo entre ambos artistas. "Estamos ahí, como cada uno en su cucha, ¿viste?", agregó.

El conflicto no puede entenderse sin el contexto compartido entre ambos. Tanto Bandana como Mambrú surgieron del fenómeno televisivo Popstars, y sus integrantes atravesaron juntos los altibajos de la industria musical. Sin embargo, Lissa fue categórica al señalar que Tripa debería reflexionar antes de emitir ese tipo de comentarios: "Entonces tiene que callarse, porque no tiene nada que ver", dijo contundentemente.

Los Mambrú en la actualidad

La conversación tomó un giro aún más contundente cuando Flor de la V aportó una perspectiva de género al debate. "Igual, el ataque es para las mujeres", señaló visibilizando cómo estos comentarios suelen estar dirigidos exclusivamente hacia las mujeres o identidades feminizadas. Lissa, aunque inicialmente se mostró reticente a identificarse como feminista, terminó reconociendo: "Claro, pasa que yo no me pongo el cartel, pero sí, tenés razón".

Este episodio pone en evidencia una problemática estructural mucho más profunda: el cuestionamiento constante hacia las mujeres en espacios históricamente dominados por hombres. "No me gusta cuando me molestan de esta forma, que por ser mujer directamente nosotros somos unas tías", sentenció Lissa.

Las Bandana en la actualidad

La reflexión final de Lissa Vera fue súper potente: "Fue importante que suceda esto, porque las reglas de convivencia después de 25 años se tienen que reescribir. No somos las mismas que entraron a ese casting", dijo. Palabras más, palabras menos, un llamado a reconocer la evolución y el valor de las mujeres e identidades disidentes en todos los ámbitos que históricamente están ocupados por varones blancos, cis y heterosexuales.