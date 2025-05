Natalia Oreiro explicó por qué dijo "no" a una foto en la vía pública: "A veces me olvido que no somos cualquier familia"

Natalia Oreiro no suele entrar en polémicas. Pero esta vez, la viralización de un video captado durante una salida familiar la empujó a hablar. Y lo hizo con la claridad y sensibilidad que la caracterizan. Todo comenzó cuando la actriz y cantante fue registrada junto a su pareja, Ricardo Mollo, y su hijo Merlín Atahualpa paseando por una feria artesanal. Un pedido inocente..."¿Nos podemos sacar una foto?", se encontró con una respuesta inesperada: "No, no, por favor. No podemos". La escena, breve pero intensa, se multiplicó en las redes y trajo consigo una ola de críticas. ¿Frialdad? ¿Desagradecimiento? ¿Fama mal digerida? Muchos opinaron sin conocer el contexto.

Oreiro, que suele mantener un perfil bajo fuera de los sets y escenarios, decidió grabar un video casero para dar su versión. Lo subió a sus redes sin maquillaje, sin luces ni filtros, solo con el peso de la palabra y la necesidad de poner las cosas en su lugar. "No pensaba pasar por acá para aclarar nada", comenzó. Pero la "polémica" la empujó a hablar. "Como no me gusta la polémica, preferí un poco contar el contexto. Primero y principal, me parece súper importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer. Decir que no, no está mal. Y no estar disponible para el deseo del otro no es un problema de uno, sino del otro", lanzó, sin vueltas.

La artista explicó que se encontraba paseando con su familia un domingo como cualquier otro. "A veces me olvido que de repente no somos cualquier familia, pero me encantaría poder serlo", confesó. De acuerdo con su descargo, a lo largo del día se había sacado fotos "muy amablemente" con varias personas. Pero el clima cambió cuando alguien comenzó a filmarla muy de cerca sin pedir permiso. Y ahí estaba el punto clave: su hijo, de 12 años, junto a ella. "No me gusta que lo filmen. No me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y no eligió esto", dijo con firmeza.

Cuando la situación se volvió incómoda y la multitud empezó a crecer, Natalia priorizó lo que considera sagrado: el bienestar de su hijo. "Él se va caminando hacia atrás. Yo miro a mi pareja, y nos vamos. Cosas de madre", resumió. "Yo le dije que por favor no lo siga haciendo y esa persona me seguía poniendo el teléfono muy de cerca y quizás si vieran el punto de vista que veía yo, había cada vez más gente y si ven detenidamente el video, mi hijo se va caminando para atrás y yo desde que soy mamá mi prioridad es su bienestar. Incluso en un lugar donde hay mucha gente en la vía pública hasta me da miedo de perderlo", detalló.

Oreiro habló también del "agradecimiento" que siente por su carrera, pero fue clara en marcar los límites: "Eso no quiere decir que yo esté disponible todo el tiempo". Con la templanza de quien lleva décadas en el ojo público, dejó un mensaje que trasciende lo anecdótico: la empatía también es un derecho de quienes, desde el otro lado de la pantalla, son admirados a diario. "Soy una persona común con un trabajo extraordinario. Me gusta dentro de lo que se pueda disfrutar como una familia normal y cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan. Si no se entendió, lo siento mucho, pero me parece súper importante que se respete la negativa de alguien a no querer acceder al deseo del otro". Lejos del escándalo, el descargo de Oreiro abrió un debate más profundo: ¿hasta dónde llega el derecho del público a interpelar a sus ídolos? Natalia eligió no callar. No para defenderse, sino para explicar. Y quizás, también, para recordarnos que el "no" -sea famosa o no- no debería generar tanto ruido.