El fantasma de La China Suárez y el deseo de Rusherking: "Sigue pensando en ella"

En abril del año pasado, Eugenia "La China" Suárez confirmaba su separación de Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, tras 10 meses de relación. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", había escrito la actriz en sus redes sociales.

Ángela Torres y Rusherking

Según algunas versiones, dos semanas antes del desenlace hubo una crisis respecto a la perspectiva que tenían como pareja debido a la diferencia de 10 años que se llevan entre sí. Si bien en un momento salió a la luz que la ruptura estaba vinculada a los hijos de ella y la poca onda que tenían con el cantante, eso fue totalmente descartado por el entorno de la pareja-. Incluso, no sólo lo desmintieron completamente sino que, además, señalaron que "era todo lo contrario".

Lo cierto es que la separación de los cantantes se debió a que "sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse". "Por eso se termina la relación. No tenían futuro", habían informado meses atrás, descartando los rumores de infidelidades que rodearon a la ex pareja. Pero a casi un año de aquella crisis, hoy la vida lo puso a Rusherking al lado de Ángela Torres, con quien estrenó la canción en conjunto "Mitad" y se los vio muy acaramelados en distintos lugares.

De hecho, minutos antes de que la canción saliera por todas las plataformas, los cantantes hicieron un vivo en conjunto en sus cuentas de Instagram donde la complicidad y la buena onda desbordaban. "Estamos muy agradecidos por el amor que seguramente le van a dar", dijo Rusher. "¡Ojalá les guste mucho, mucho!", agregó ella tirando besos a cámara. Antes, ambos habían asistido juntos a la cena gala que dio Luis Miguel en La Rural, donde se los vio inseparables.

La China y Rusherklng.

De hecho, posaron muy juntos ante los fotógrafos acreditados al evento mientras caminaban por la alfombra roja lo que dio a entender que no sólo ambos artistas habían comenzado una relación, sino que a su vez la misma iba viento en popa. O al menos así era hasta que resurgió la figura de La China en la vida de Rusher. "Lamentablemente para mí la relación de Rusher y de Ángela Torres no va a durar demasiado", señaló el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live.

Según detalló, el "amor" entres los cantantes "ya tiene varios meses". "Desde diciembre que a mí me vienen contando que este amor existe, que arrancó como una amistad y luego, como pasa muchas veces, de la amistad al noviazgo, al vínculo más estrecho. A mí me informan de este amor desde diciembre, recién ahora se los ve juntos en algunas imágenes que han salido y el motivo por el que no tiene futuro es por La China Suárez", disparó el también panelista.

Acto seguido, Etchegoyen informó que Rusherking "sigue pensando" en la ex de Benjamín Vicuña "y se dio cuenta en los últimos meses que la embarró dejándola en su momento el año pasado". "Y por más que suene duro decir esto, a Ángela Torres, según me cuentan, no la ama como sí a Eugenia, no la ama como a la China Suárez. Por esa razón yo creo que esto no tiene futuro. No es tirar mala onda, es solamente información", detalló.

Rusherking y Ángela Torres posaron juntos.

Sobre cómo es la relación entre Rusherking y Ángela, el periodista aseguró que "la pasan bien, se divierten, pero él sigue anclado a su pasado", "Debe ser difícil para Rusher todo esto, porque él obviamente debe querer rearmar su vida, pero ¿cómo haces para rearmar tu vida cuando seguís pensando en la otra?", concluyó.